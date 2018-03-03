США на год продлили санкции против Венесуэлы

«Поскольку обстоятельства не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов, президент Трамп распорядился продлить действие введенных в марте 2015 года санкций еще на один год», – говорится в сообщении.