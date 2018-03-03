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США на год продлили санкции против Венесуэлы

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Дональд Трамп.

ФОТО: Mike Theiler/SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, сообщает Rus.tvnet.lv.

Решением главы государства продлевается действие подписанных ранее указов о введении режима чрезвычайного положения и санкций в отношении Венесуэлы.

«Поскольку обстоятельства не улучшились, и они продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике Соединенных Штатов, президент Трамп распорядился продлить действие введенных в марте 2015 года санкций еще на один год», – говорится в сообщении.

В США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении СМИ и притеснении оппозиции. Белый дом настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов в этой стране.

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