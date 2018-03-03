В Германию вернулись около 240 сторонников ИГ

Около 970 граждан Германии уехали воевать в Сирию и Ирак, 160 из них погибли. Примерно 240 человек вернулись в ФРГ, наблюдение ведется только за некоторыми из них, сообщает dw.com.
Всего около 970 граждан Германии выехали в Сирию и Ирак для того, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". На данный момент около 160 из них погибли, сообщает в субботу, 3 марта, газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам. Германские власти говорят о том, что 80 из них точно сражались на стороне ИГ.
Обратно в Германию вернулись около 240 человек. Из них, в частности, в Северный Рейн-Вестфалия - 74 человека, под стражу при этом были помещены только 14. Правоохранители ведут наблюдение только за некоторыми из тех, кто остался на свободе.
За наблюдением за всеми не хватает ресурсов, несмотря на то, что количество сотрудников правоохранительных органов было увеличено, указывает Kölner Stadt-Anzeiger. Учитывая массивные потери территорий джихадистами из ИГ, число возвращающихся на родину экстремистов может вырасти, отмечает издание.