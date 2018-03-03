В Германию вернулись около 240 сторонников ИГ

Всего около 970 граждан Германии выехали в Сирию и Ирак для того, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". На данный момент около 160 из них погибли, сообщает в субботу, 3 марта, газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам. Германские власти говорят о том, что 80 из них точно сражались на стороне ИГ.

Обратно в Германию вернулись около 240 человек. Из них, в частности, в Северный Рейн-Вестфалия - 74 человека, под стражу при этом были помещены только 14. Правоохранители ведут наблюдение только за некоторыми из тех, кто остался на свободе.