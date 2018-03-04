Керсти Кальюлайд провозгласила Закон об оружии

Большинство законодательных поправок вступят в силу с 1 июля этого года, а остальные – с 1 января 2019 года.

В дальнейшем всем иностранцам в Эстонии придется сдавать экзамен для получения разрешения на ношение оружия на тех же условиях, что и эстонским гражданам, потому что на основании выданного в другом государстве разрешения автоматически получить его аналог в Эстонии будет невозможно.

При этом закон позволяет сдать такой экзамен на иностранном языке с помощью переводчика, что вызвало много разногласий в парламенте.