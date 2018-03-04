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Керсти Кальюлайд провозгласила Закон об оружии

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Керсти Кальюлайд

ФОТО: Margus Ansu / Konstantin Sednev / Kristjan Teedema

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на этой неделе провозгласила новую версию Закона об оружии, которая предусматривают, в частности, возможность сдавать экзамен на ношение оружия на иностранном языке при помощи переводчика, сообщает Rus.err.ee.

Большинство законодательных поправок вступят в силу с 1 июля этого года, а остальные – с 1 января 2019 года.

В дальнейшем всем иностранцам в Эстонии придется сдавать экзамен для получения разрешения на ношение оружия на тех же условиях, что и эстонским гражданам, потому что на основании выданного в другом государстве разрешения автоматически получить его аналог в Эстонии будет невозможно. 

При этом закон позволяет сдать такой экзамен на иностранном языке с помощью переводчика, что вызвало много разногласий в парламенте.

Помимо изменения порядка сдачи экзамена, новая редакция закона позволяет использовать глушители на охоте, в тире и на стрельбищах. Кроме того, предусмотрена возможность выдачи электронного разрешения на ношение оружия, а при наличии электронной охотничьей лицензии больше не нужно будет иметь при себе ее бумажную версию.

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