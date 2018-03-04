За две недели в Восточной Гуте погибли 600 человек

Такие сведения обнародовал в воскресенье, 4 марта, региональный представитель ООН в Сирии Панос Мумцис, сообщает агентство Reuters.

Он заявил об эскалации насилия в Восточной Гуте и подчеркнул, что "коллективное наказание гражданского населения просто неприемлемо".

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска продвигаются вглубь Восточной Гуты. По сведениям "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR), армия президента Сирии Башара Асада уже захватила несколько деревень.

В Думу должна поступить гуманитарная помощь

Правительство Сирии 4 марта должно впустить в Думу - один из районов Восточной Гуты, колонну с медикаментами и продовольствием для 180 тысяч человек. Достичь других договоренностей с Дамаском о гуманитарной помощи пока не удалось.

Москва объявляла о введении ежедневных пятичасовых гуманитарных пауз в Восточной Гуте.