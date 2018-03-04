За две недели в Восточной Гуте погибли 600 человек

За две недели в Восточной Гуте погибли около 600 человек, более двух тысяч получили ранения, заявляет ООН. В регионе усиливаются бои, продолжают поступать сообщения о нанесении ударов по больницам, сообщает dw.com.
Такие сведения обнародовал в воскресенье, 4 марта, региональный представитель ООН в Сирии Панос Мумцис, сообщает агентство Reuters.
Он заявил об эскалации насилия в Восточной Гуте и подчеркнул, что "коллективное наказание гражданского населения просто неприемлемо".
Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска продвигаются вглубь Восточной Гуты. По сведениям "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR), армия президента Сирии Башара Асада уже захватила несколько деревень.
В Думу должна поступить гуманитарная помощь
Правительство Сирии 4 марта должно впустить в Думу - один из районов Восточной Гуты, колонну с медикаментами и продовольствием для 180 тысяч человек. Достичь других договоренностей с Дамаском о гуманитарной помощи пока не удалось.
Москва объявляла о введении ежедневных пятичасовых гуманитарных пауз в Восточной Гуте.
Между тем Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи. Это не касается, однако, военных действий против ряда террористических организаций.