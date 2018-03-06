Car Play - автомобильное приложение от Apple ФОТО: Apple

Мы уже говорили о том, что современные автомобили становятся все более сообразительными, и в этой статье рассматривали, как передать автомобилю часть возможностей своего мобильного телефона с помощью автомобильного приложения Android производства Google. Теперь техноблог Digitark расскажет о CarPlay - аналогичном приложении, созданном Apple.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Как можно предположить, для начала нужно создать соединение между смартфоном и средством передвижения. Для этого нужно сначала убедиться, что автомобиль поддерживает соответствующую технологию, и хотя таких автомобилей еще не слишком много, их список постоянно пополняется. Как вариант, можно воспользоваться мультимедийным проигрывателем вторичного рынка, который поддерживает CarPlay. Далее на телефон (iPhone 5 и следующие версии) должно быть скачано приложение CarPlay.

К сожалению, должен заметить, что установить его на свой телефон в Эстонии пока невозможно. Но в соседних с нами странах, Финляндии и Швеции, приложение уже предлагается, так что можно надеяться, что скоро оно появится и у нас.

После этого нужно убедиться, что в телефоне активирован виртуальный помощник, то есть Siri. Теперь можно соединить между собой телефон и автомобиль с помощью USB-кабеля. В зависимости от автомобиля, в некоторых случаях возможно и беспроводное соединение, и хотя последнее удобнее, преимуществом варианта с кабелем является одновременная подзарядка телефона. Затем нужно запустить приложение, и на центральном экране транспортного средства появится заставка с иконками, копирующая экран телефона.

При этом важно знать, что в момент использования CarPlay собственный экран телефона деактивируется, и можно пользоваться только автомобильным экраном. Это означает, что для обычного использования телефона нужно либо выйти из приложения CarPlay (на экране есть соответствующая иконка), либо физически прервать соединение с автомобилем. Это придется делать и в том случае, если понадобится воспользоваться по назначению экраном автомобиля, например проверить устройство климат-контроля и т.п.

ПРИНЦИП РАБОТЫ