Вертолет Ми-8. ФОТО: Alexey Reznichenko/Reuters/Scanpix

В горном районе Чечни рядом с границей с Грузией упал вертолет. По неподтвержденным данным, есть жертвы - от семи до девяти человек.

«Действительно, на юге Чечни в горах упал вертолет», - сказал «Интерфаксу» представитель правоохранительных органов Чечни.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что погибли, по разным данным, от семи до девяти человек.

Вертолет, предположительно, принадлежит погранслужбе ФСБ, уточнил собеседник агентства.

РИА «Новости», в свою очередь, сообщает, что в результате крушения вертолета «одной из спецслужб» погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту.

Спасатели еще не добрались до места катастрофы. Две медицинские бригады выехали в Шатойский район, сказали агентству в центре медицины катастроф.

Шатойский район граничит с Итум-Калинским, где, по предварительным данным, рухнул вертолет. Он упал в ущелье Хангихой на границе с Грузией.