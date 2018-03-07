Полиция предупреждает о подозрительном молодом человеке

На данный момент нет информации, что кто-то отдавал деньги молодому человеку. Отдавать деньги постороннему человеку не запрещено, но полиция просит всех быть внимательными, поскольку якобы нуждающийся в помощи на самом деле может быть мошенником. О молодом человеке с похожим поведением сообщали и в Раквере, передает Järva Teataja.