Полиция предупреждает о подозрительном молодом человеке
7 марта 2018 г., 14:28
В полицию поступила информация, что в Пайде говорящий на эстонском языке молодой человек утверждает, что стал жертвой ограбления и просит у людей деньги, чтобы добраться до дома.
На данный момент нет информации, что кто-то отдавал деньги молодому человеку. Отдавать деньги постороннему человеку не запрещено, но полиция просит всех быть внимательными, поскольку якобы нуждающийся в помощи на самом деле может быть мошенником. О молодом человеке с похожим поведением сообщали и в Раквере, передает Järva Teataja.
Всем, кто сталкивался с молодым человеком, который по такой же схеме просит деньги, необходимо связаться с пайдеским участковым Ээвой Ыун по телефону 5558 1763 или по электронной почте eeva.oun@politsei.ee.