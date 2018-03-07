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  • Полиция предупреждает о подозрительном молодом человеке

Полиция предупреждает о подозрительном молодом человеке

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ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

В полицию поступила информация, что в Пайде говорящий на эстонском языке молодой человек утверждает, что стал жертвой ограбления и просит у людей деньги, чтобы добраться до дома.

На данный момент нет информации, что кто-то отдавал деньги молодому человеку. Отдавать деньги постороннему человеку не запрещено, но полиция просит всех быть внимательными, поскольку якобы нуждающийся в помощи на самом деле может быть мошенником. О молодом человеке с похожим поведением сообщали и в Раквере, передает Järva Teataja

Всем, кто сталкивался с молодым человеком, который по такой же схеме просит деньги, необходимо связаться с пайдеским участковым Ээвой Ыун по телефону 5558 1763 или по электронной почте eeva.oun@politsei.ee.

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