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Покупателей алкоголя и сигарет в магазинах Prisma ждут изменения

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Sikupilli Prisma. Фото иллюстративное

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 1 марта гипермаркеты Prisma перестали учитывать уплачиваемые при покупке алкогольных и табачных изделий деньги при начислении бонусных пунктов для постоянных клиентов, а также отменили возможность оплаты таких товаров бонусными пунктами, передает Rus.ERR.

"Начиная с 1.03.2018 бонусы Prisma KONTO за покупку табачной и алкогольной продукции более не начисляются. Оплачивать бонусами табачную и алкогольную продукцию с указанной даты также будет невозможно", - говорится в опубликованном на веб-сайте Prisma Peremarket сообщении.

В пресс-службе торговой сети объяснили это решением социальной ответственностью предприятия, а также тем, что эстонские магазины Prisma следуют в данном случае примеру материнской компании в Финляндии.

По словам пресс-секретаря предприятия Пирет Ланкотс, другие торговые сети на эстонском рынке уже принимали аналогичные решения, поэтому шаг Prisma не должен вызвать удивления у клиентов.

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