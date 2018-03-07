Покупателей алкоголя и сигарет в магазинах Prisma ждут изменения

"Начиная с 1.03.2018 бонусы Prisma KONTO за покупку табачной и алкогольной продукции более не начисляются. Оплачивать бонусами табачную и алкогольную продукцию с указанной даты также будет невозможно", - говорится в опубликованном на веб-сайте Prisma Peremarket сообщении.

В пресс-службе торговой сети объяснили это решением социальной ответственностью предприятия, а также тем, что эстонские магазины Prisma следуют в данном случае примеру материнской компании в Финляндии.