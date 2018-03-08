Читатель: «Да, я перешел дорогу в неположенном месте, но чего хочет добиться полиция, выписывая штрафы направо и налево?»

Читатель Rus.Postimees, пожелавший остаться анонимным, получил штраф за переход дороги в неположенном месте. Свою вину он признает, но решение полиции вызывает у него вопросы. «Я оказался в ситуации, в которой я, с одной стороны, являюсь виноватым, а с другой стороны, понимаю, что большинство людей на моем месте поступило бы абсолютно так же», - рассуждает он.
«Вечером я вышел из торгового центра Kaubamaja со стороны улицы Лайкмаа. Мне было необходимо перейти дорогу, так как автобусная остановка находится прямо напротив входа в торговый центр. Пешеходный переход и подземный переход находились на расстоянии от меня. Посмотрев по сторонам и пропустив единственную машину, я перешел дорогу в неположенном месте», - рассказал читатель.
На другой стороне улицы стояла гражданская машина полиции, и нарушение было зафиксировано полицейской камерой. Был составлен протокол, виновному выписали штраф в размере 20 евро.
«И это с учетом отсутствия штрафов в моей жизни и моего согласия с тем, что я перешел дорогу в неположенном месте», - говорит оштрафованный.
«Потом я задумался, а сколько людей переходит дорогу в этом месте так же, как и я? Пока составляли протокол при нас перешло человек пять - только тех, которых я успел заметить. Ведь человек, которому надо на автобусную остановку или пойти прямо по дороге на трамвайную остановку или, наоборот, попасть в торговый центр, вероятнее всего, перейдет дорогу в этом месте. Что уж говорить, если он увидит нужный ему автобус на горизонте...» - размышляет читатель.
«Я долгое время прожил в скандинавской стране и не был полностью осведомлен по поводу закона, потому что во многих западных странах полиция исходит из логики, и если не было опасной обстановки нa дороге, человек спокойно может перейти дорогу», - уверяет он.
«В Законе о дорожном движении указано, что, если переход находится в ста метрах, надо проследовать к нему. Я открыл карту и измерил расстояние до обоих переходов, и оказалось, что расстояние – от 63 до 73 метров до каждого. Хочется узнать, как человек может визуально рассчитать расстояние, есть ли там сто метров или нет? И главный вопрос: чего в данной ситуации хочет добиться полиция? Что они изменят, выдавая штрафы налево и направо, ведь люди в любом случае время от времени будут переходить в этом месте дорогу, просто потому что это место между торговым центром и остановкой. Почему полиция не хочет направить свои силы на то, чтобы городские власти рассмотрели движение на этом участке и установили пешеходный переход, чтобы люди не рисковали? Или метод запугивания штрафами лучше?»
Комментирует подполковник полиции Вармо Рейн, руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры:
Пешеход является самым незащищенным участником дорожного движения. Поэтому в первую очередь он должен сделать все от него зависящее, чтобы защитить себя. Зачастую пешеход становится жертвой ДТП по вине других участников дорожного движения, водителей транспортных средств и велосипедистов, нарушающих Закон о дорожном движении и совершающих наезд на пешехода. Но многих случаев, в которых пешеход получает травмы или даже погибает, можно было бы избежать при соблюдении самых элементарных правил дорожного движения.
Участок в центре города, о котором идет речь, очень загружен, движение в этом районе достаточно интенсивно практически все время: здесь пролегают маршруты многих линий общественного транспорта, находятся автобусные и трамвайные остановки, автобусный терминал, торговые и развлекательные центры, чем и обусловлено большое количество пешеходов. Но в этом месте расположено и большое количество мест для безопасного пересечения проезжей части – во-первых, это подземный пешеходный тоннель с несколькими направлениями, а во-вторых, пешеходные переходы. И тоннель, и регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, расположены рядом, то есть возможностей для безопасного пересечения проезжей части достаточно.
Красный сигнал светофора является запрещающим для пешехода и в том случае, если вблизи нет ни одного транспортного средства, так же, как красный сигнал является запрещающим для автомобиля, даже если рядом нет ни одного пешехода. Если бы водители массово пренебрегали этими правилами, то на дорогах царил бы хаос. Поэтому пешеходу, прежде всего в целях собственной безопасности, стоит запастись терпением, а также проявить вежливость и по отношению к водителям, соблюдая Закон о дорожном движении.
Эти секунды, которые пешеход, как ему кажется, сэкономил, нарушая правила, не стоят ни риска для самого пешехода, ни того стресса, которому подвергаются дисциплинированные водители транспортных средств, вынужденные экстренно реагировать на бездумное поведение некоторых людей, перебегающих дорогу либо на запрещающий сигнал, либо в не предусмотренном для этого месте, либо выходящих на зебру неожиданно, не убедившись, что водитель их заметил и успевает пропустить.
В этом месте ДТП с участием пешеходов происходят достаточно часто, в прошлом году на данном и близлежащих участках пострадали пять пешеходов. В этом году ДТП с участием пешехода произошло у здания торгового центра 25 января, когда 57-летний мужчина при переходе дороги в непредусмотренном для этого месте получил удар от автомобиля.
Для повышения безопасности полиция осуществляет надзор за дорожным движением в этом районе достаточно часто: в надежде, что пешеходы пересмотрят свои неправильно сформированные модели поведения в лучшую сторону. В некоторых случаях полицейские проводят с нарушителями беседу, но следует учесть, что в случае нарушения у полиции есть право и наказать пешехода штрафом за нарушение Закона о дорожном движении. Однако закон и элементарные правила следует соблюдать не из-за боязни лишиться нескольких евро – ваше здоровье намного дороже.
Следует также помнить о том, что поведение взрослых копируют дети, юные пешеходы, ведь заразителен не только хороший, но и дурной пример. Видя, что взрослый пешеход начал переходить дорогу на запрещающий сигнал либо в неположенном месте, за взрослым автоматически может последовать и ребенок, попасть таким образом в ДТП и получить травмы.
В прошлом году в различных ДТП по всей Эстонии погибли 10 и пострадали 332 пешехода. В этом году по состоянию на начало марта погибли два и пострадали 57 пешеходов.