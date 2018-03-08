Читатель: «Да, я перешел дорогу в неположенном месте, но чего хочет добиться полиция, выписывая штрафы направо и налево?»

Комментирует подполковник полиции Вармо Рейн, руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры:

Пешеход является самым незащищенным участником дорожного движения. Поэтому в первую очередь он должен сделать все от него зависящее, чтобы защитить себя. Зачастую пешеход становится жертвой ДТП по вине других участников дорожного движения, водителей транспортных средств и велосипедистов, нарушающих Закон о дорожном движении и совершающих наезд на пешехода. Но многих случаев, в которых пешеход получает травмы или даже погибает, можно было бы избежать при соблюдении самых элементарных правил дорожного движения.

Участок в центре города, о котором идет речь, очень загружен, движение в этом районе достаточно интенсивно практически все время: здесь пролегают маршруты многих линий общественного транспорта, находятся автобусные и трамвайные остановки, автобусный терминал, торговые и развлекательные центры, чем и обусловлено большое количество пешеходов. Но в этом месте расположено и большое количество мест для безопасного пересечения проезжей части – во-первых, это подземный пешеходный тоннель с несколькими направлениями, а во-вторых, пешеходные переходы. И тоннель, и регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, расположены рядом, то есть возможностей для безопасного пересечения проезжей части достаточно.

Красный сигнал светофора является запрещающим для пешехода и в том случае, если вблизи нет ни одного транспортного средства, так же, как красный сигнал является запрещающим для автомобиля, даже если рядом нет ни одного пешехода. Если бы водители массово пренебрегали этими правилами, то на дорогах царил бы хаос. Поэтому пешеходу, прежде всего в целях собственной безопасности, стоит запастись терпением, а также проявить вежливость и по отношению к водителям, соблюдая Закон о дорожном движении.

Эти секунды, которые пешеход, как ему кажется, сэкономил, нарушая правила, не стоят ни риска для самого пешехода, ни того стресса, которому подвергаются дисциплинированные водители транспортных средств, вынужденные экстренно реагировать на бездумное поведение некоторых людей, перебегающих дорогу либо на запрещающий сигнал, либо в не предусмотренном для этого месте, либо выходящих на зебру неожиданно, не убедившись, что водитель их заметил и успевает пропустить.

В этом месте ДТП с участием пешеходов происходят достаточно часто, в прошлом году на данном и близлежащих участках пострадали пять пешеходов. В этом году ДТП с участием пешехода произошло у здания торгового центра 25 января, когда 57-летний мужчина при переходе дороги в непредусмотренном для этого месте получил удар от автомобиля.

Для повышения безопасности полиция осуществляет надзор за дорожным движением в этом районе достаточно часто: в надежде, что пешеходы пересмотрят свои неправильно сформированные модели поведения в лучшую сторону. В некоторых случаях полицейские проводят с нарушителями беседу, но следует учесть, что в случае нарушения у полиции есть право и наказать пешехода штрафом за нарушение Закона о дорожном движении. Однако закон и элементарные правила следует соблюдать не из-за боязни лишиться нескольких евро – ваше здоровье намного дороже.

Следует также помнить о том, что поведение взрослых копируют дети, юные пешеходы, ведь заразителен не только хороший, но и дурной пример. Видя, что взрослый пешеход начал переходить дорогу на запрещающий сигнал либо в неположенном месте, за взрослым автоматически может последовать и ребенок, попасть таким образом в ДТП и получить травмы.

В прошлом году в различных ДТП по всей Эстонии погибли 10 и пострадали 332 пешехода. В этом году по состоянию на начало марта погибли два и пострадали 57 пешеходов.