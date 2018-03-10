В Валгамаа произошли два ДТП с разницей в несколько часов

Вчера, 9 марта, в 21.43 в волости Отепя, в деревне Лутике на пологом повороте узкой проселочной дороги столкнулись автомобили Ford Focus, за рулем которого был 50-летний мужчина, и Volkswagen Golf, за рулем которого был 61-летний мужчина.

Водитель Volkswagen был доставлен в Клинику Тартуского университета. Все обстоятельства ДТП выясняются.

10 марта в 00.28 ДТП произошло в волости Тахева на 48-м км шоссе Выру-Мынисте-Валга, где, по предварительным данным, 52-летняя женщина на Ford C-Max сбила 38-летнего велосипедиста, который ехал в ту же сторону.