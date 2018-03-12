Выборы президента России: смотрите, где можно будет проголосовать в Эстонии

18 марта 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся там во время выборов, имеют право участвовать в голосовании. Для этого в Эстонии откроются девять избирательных участков – четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один – в Тарту.