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Выборы президента России: смотрите, где можно будет проголосовать в Эстонии

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Выборы

ФОТО: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

18 марта 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся там во время выборов, имеют право участвовать в голосовании. Для этого в Эстонии откроются девять избирательных участков – четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один – в Тарту.

С учетом пожеланий избирателей все избирательные участки в Таллине будут располагаться в историческом центре города, в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование традиционно пройдет в здании генконсульства, а в Тарту – в канцелярии консульского отдела посольства.

18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00:

  • жители уездов Харьюмаа, Ярвамаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Хийумаа и Сааремаа могут проголосовать на участках посольства России в Таллине в соответствии с первой буквой фамилии:

А–М – Таллин, посольство России, Пикк, 19;

Н–С – Таллин, визовая секция, Пикк, 23;

Т–Я – Таллин, консульский отдел, Лай, 18;

  • жители уездов Тартумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаа приглашаются на участок в канцелярии консульского отдела посольства в Тарту по адресу Юликооли, 1;
  • граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, смогут проголосовать в генконсульстве России в Нарве по адресу Кирику, 8.

Досрочное голосование состоится 17 марта:

  • в Таллине – в здании посольства (Пикк, 19) с 10:00 до 16:00;
  • в Тарту – в канцелярии консульского отдела (Юликооли, 1) с 10:00 до 16:00;
  • в Нарве – см. информацию на сайте генконсульства.

К голосованию допускаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

При себе следует иметь паспорт. 

Подробная информация размещена на сайтах estonia.mid.ru и narva.mid.ru.

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