В супермаркете у иностранцев пропали дочери. Реакция сотрудников возмутила посетителей

«11 марта около 20:30 в Rimi на ул. Валдемара в пяти метрах от входа и информации стояли две маленькие девочки-иностранки (примерно пяти и трех лет), одна плакала и звала папу, младшая стояла рядом смущенная. Я стала с ними говорить, выяснила, что старшая немного говорит по-английски и они потерялись, узнала, как зовут папу, как зовут их самих, и другую информацию, чтобы понять, кого искать», - рассказала в социальной сети неравнодушная рижанка.

«Я договорилась с еще одной неравнодушной покупательницей, что она пойдет по магазину искать родителей, а я останусь с девочками и своим трехлетним ребенком на месте. Недалеко был мужчина с дамой, я им разъяснила ситуацию и попросила, чтобы они обратились в информацию, рассказали о ситуации и попросили по громкоговорителю и с привлечением охранника найти родителей. По крайней мере такой сценарий я представляла», - продолжила она.

Женщину удивил тот факт, что со стороны сотрудника инфоцентра последовал ответ: «Ну, я по-английски плохо говорю; может, вам к охраннику подойти... Чем я могу помочь?..»

Находившийся рядом мужчина в конце концов попросил, чтобы вызвали менеджера. Охранник во время этого разговора подошел, немного послушал и ушел, рассказала покупательница.

«Минуты идут, девочки вроде даже улыбнулись, начали говорить со мной, но тревога все равно брала свое и снова были слезы. Пока, наконец, та отзывчивая покупательница не обошла магазин, не нашла родителей и не привела отца к нам. Последовала трогательная встреча, отец поблагодарил и извинился за доставленные неудобства. Все улыбнулись. Сказали друг другу спасибо и все», - продолжила она.

«Семья была из Египта. Папа, мама и три дочери. Две потерялись, поскольку засмотрелись на вещи. Им очень нравится латвийский снег и латвийские йогурты. Но они не догадывались, что здесь работают люди, которым было абсолютно все равно, что они испуганы, что они потеряли родителей в большом магазине на другом конце света, что они не говорят на местном языке, что для них каждая минута - как вечность».

Этой записью поделились более 430 пользователей Сети, и многие оставили свое мнение в комментариях. «На самом деле, зная зарплату этих «охранников магазинов», могу точно сказать, что им все равно. Они даже преступника правильно задержать не могут, куда еще по-английски говорить. И уровень обучения у этих охранников таков, что им ничего не надо. Просто живут дальше. Пришел, сделал, что надо сделать, получил свои 280 в месяц за 8 суток - и все. Такая ситуация в стране», - указал один из комментаторов.

Оппоненты отметили, что нехватку человечности нельзя оправдать маленькой зарплатой.