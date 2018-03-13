Глава МИД Эстонии осудил газовую атаку в Солсбери

Агентство BNS приводит полный текст заявления в неизмененном виде.

«Эстония выражает глубокую озабоченность и тревогу в связи с тем, что 4 марта этого года в Великобритании было применено отравляющее вещество, вызвавшее опасное для жизни отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поставившее под угрозу сотни человеческих жизней.

Газовая атака в Солсбери стала первым случаем использования химического оружия в Европе после Второй Мировой войны. Мы шокированы тем, что даже в наши дни мы можем столкнуться с применением в Европе такого оружия. Это грубейшее нарушение международного права и норм, свидетельствующее о полном пренебрежении к жизням людей и их страданиям.

Мы полностью доверяем результатам проведенного властями Великобритании расследования, а виновных в этом ужасном преступлении следует привлечь к ответственности. Мы призываем международную общественность к полному сотрудничеству в осуществлении этого шага.

Мы призываем Россию вновь подтвердить международной общественности действие принятой в октябре 2017 года декларации о полном уничтожении химического оружия и обеспечить эффективность режимов контроля за вооружениями.

Мы выражаем Великобритании, своему союзнику и другу, полную поддержку в расследовании этого случая».

По данным международных СМИ, две основные жертвы того, что британские спецслужбы квалифицировали как газовую атаку в английском городе Солсбери 4 марта текущего года – бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, проживающий в Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, до сих пор находятся в критическом состоянии в отделении реанимации.

Их нашли без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери с признаками отравления редким нервно-паралитическим газом. Всего от отравления пострадало около двадцати человек.

О каком именно веществе идет речь, официально не сообщается, но по слухам отравление произошло вследствие воздействия фентанила – сильнейшего синтетического аналога героина и морфина.

Он применяется в медицине в мизерных дозах как обезболивающее, а также спецслужбами для «отключения» противника. Насколько известно, фентанил был использован российским антитеррористическим подразделением при штурме захваченного террористами Театрального центра на Дубровке в 2002 году. В растворенном и распыленном состоянии фентанил проникает в организм через кожу и дыхательные пути.