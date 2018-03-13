Еще одно загадочное увольнение: помощника Трампа выпроводили из Белого дома

Личный помощник президента США Дональда Трампа Джон Макэнти уволен из администрации из-за подозрения в совершении финансовых преступлений, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
По данным источников СМИ, расследование в отношении Макэнти ведет министерство внутренней безопасности США, которое подозревает его в серьезных финансовых преступлениях. По данным источника, возможные обвинения не связаны с президентом Трампом, однако из-за них помощник президента не смог получить разрешение на доступ к секретным материалам, необходимый для занимаемой им должности.
Увольнение официально состоялось еще в понедельник, после чего Макэнти проводили за пределы Белого дома.
По словам сотрудников Белого дома, Макэнти не дали собрать вещи, он даже не успел забрать свой пиджак, пишет Wall Street Journal.
Белый дом официально не комментировал отставку помощника президента.
Отставка Макэнти стала очередным эпизодом регулярных встрясок Белого дома Трампа. Как подсчитали СМИ, 13-й жертвой текучки кадров стал госсекретарь Рекс Тиллерсон, на смену которому пришел глава ЦРУ Майк Помпео.