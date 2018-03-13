Еще одно загадочное увольнение: помощника Трампа выпроводили из Белого дома

По данным источников СМИ, расследование в отношении Макэнти ведет министерство внутренней безопасности США, которое подозревает его в серьезных финансовых преступлениях. По данным источника, возможные обвинения не связаны с президентом Трампом, однако из-за них помощник президента не смог получить разрешение на доступ к секретным материалам, необходимый для занимаемой им должности.