Разработчик "Новичка": Скрипаль и его дочь умрут или останутся калеками

По его словам, такой мощный газ могли произвести только в России, так как он был разработан в СССР еще в 70-х годах и его формула засекречена, пишет "Ридус".

«Он [„Новичок“] примерно в 10 раз эффективнее любого известного нервно-паралитического вещества», — объяснил Мирзаянов.

Ученый добавил, что пострадавшие, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, скорее всего, умрут или останутся калеками.

«Два человека пострадали — мужчина и его дочь. Даже если они выживут, они не поправятся. Это страшный вред», — отметил он.

Мирзаянов уверен, что в Британию компоненты яда привезли по отдельности как безвредные вещества. Затем их объединили и поместили внутрь аэрозоля. Ученый считает, что могли пострадать и другие люди, пишет The Telegraph.

Специалист убежден: это было сделано для устрашения «врагов Москвы» по всему миру.

66-летнего британского шпиона Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили 4 марта на скамейке возле торгового центра в Солсбери (Великобритания). До сих пор они находятся в больнице в тяжелом состоянии.