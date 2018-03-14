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Ратас: у бесплатного высшего образования больше плюсов, нежели минусов

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ФОТО: Marko Saarm / Sakala

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония поступила правильно, перейдя на систему бесплатного высшего образования, поскольку государству нужна образованная молодежь и нельзя допустить, чтобы кто-то остался без высшего образования по экономическим причинам, сообщила пресс-служба правительства.

Выступая в среду на открытии Европейского студенческого конвента, Ратас сказал , что целью эстонской системы высшего образования является обеспечить каждому мотивированному и способному человеку доступ к качественному, гибкому и учитывающему интересы рынка труда высшему образованию. «Мы постоянно работаем и над тем, чтобы качество и международная конкурентоспособность наших университетов росли», - добавил он.

Премьер-министр напомнил, что с осени 2013 года у всех обучающихся с полной нагрузкой и выполняющих учебную программу студентов есть возможность учиться бесплатно, а студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении, получают также предназначенную специально для них стипендию. По словам Ратаса, Эстония приняла решение, что никто не должен остаться без высшего образования по экономическим причинам. «Мы небольшое государство и мы должны заботиться о каждом представителе молодого поколения», - сказал он на открытии конвента в центре предпринимательства и инноваций Таллиннского технического университета Mektory.

По словам Ратаса, у бесплатной модели высшего образования хватает и критиков, которые говорят о том, что слишком много внимания обращается на количество, а не на качество, вместо результатов учебы гонятся за баллами, а отсутствие личной материальной ответственности способствует тому, что студенты чаще прерывают обучение.

«И все же я считаю, что для такого небольшого и стремящегося к успеху государства, как наше, плюсы бесплатного высшего образования перевешивают минусы. Для Эстонии важно, чтобы молодежь была образованной, а образование отвечало бы потребностям рынка труда. Мы готовим молодежь не только к ее первому рабочему месту, мы прививаем ей готовность учиться в течение всей жизни», - сказал премьер-министр.

Ратас рассказал также о том, какие возможности Эстония предлагает иностранным студентам, и выразил надежду, что Эстония как место для жизни и учебы будет привлекать все больше зарубежной молодежи.

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