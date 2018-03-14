Март Хельме: соцдемы – принципиальные люди, чего не скажешь об IRL

Европа меняется. Это уже показали выборы в Италии, где выступающие против элиты партии одержали победу как на правом, так и на левом флангах. Такая же ситуация и в других странах Европы, которые объезжает бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон и рассказывает о разрушении прежнего мирового порядка, пишет Postimees.
В Эстонии противостоящая элите Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) отгрызает все больший кусок поддержки у остальных партий. Именно поэтому есть основание задать руководителю претендующей в следующем выборном цикле партии на место в правительстве Марту Хельме вопрос, а что он думает о происходящем в мире?
О выступлениях Бэннона, Хельми что-то читал. «Нынешний мировой порядок достиг своей финальной стадии и внутри западного мира поднимаются новые силы, которые разрушают прежний уклад. Их называют по-разному: популистами, радикалами, ксенофобами и как угодно», - говорит он.
В качестве примера, Хельме цитирует известного британского философа-историка Арнольда Джозефа Тойнби, по оценке которого, европейское общество нежизнеспособно, и впереди нас ждут большие потрясения, которые местами уже происходят.
«Естественно, есть силы, которые пытаются нажать на тормоза, чтобы потрясения не происходили слишком быстро и радикально. Это, безусловно, очень хорошо, что у демократии есть какой-то механизм торможения. Я, по сути, уже пожилой человек, но я считаю, что люди вашего возраста (журналисту 27 лет – ред.) смогут прожить вторую половину своей жизни при других обстоятельствах».
- Март Хельме, так что вы предскажете для меня?
- Предскажу, что общество благополучия, которым наслаждалась Западная Европа, и вкус которого распробовали и мы, однажды разрушится очень радикально и стремительно. Дай бог, чтобы не через социальные катастрофы.
Западное общество весьма обеспокоено тем, что население стареет и сокращается. С другой стороны, это может быть и удачей, поскольку старые люди не настолько страстны и агрессивны, как молодежь. Конкретным примером у нас может быть Ближний Восток, где задают тон переполненные тестостероном молодые мужчины. То, что там происходит, совсем не красиво. Я не хотел бы такого же в Европе.
Европа – старая и уравновешенная. Поэтому я считаю, что в Европе будут проходить эти перевороты, но спокойнее. Экономическое положение, кончено, ухудшится, не стоит особо надеяться на пенсию. Конечно, произойдут изменения в окружающей среде, но насколько масштабные и какое влияние они окажут, я сказать не могу, поскольку я не эколог.
Мировой порядок, который был установлен с 1945 года, не устоит. Из результатов чисто демографического развития становится ясно, что если в мире имеются страны с населением более миллиарда человек, как, например, Китай и Индия, то они не могут быть колониальным довеском тех стран, которые прежде задавали погоду в мире, вроде Великобритании и Франции.
Я преподавал в университете основы международных отношений и самым первым, основным постулатом, который я объяснял, было то, что международные отношения анархичны. Я не буду предсказывать, каким станет мир через 30 лет. Нам нужно работать лишь во имя того, чтобы перемены не стали кровавыми.
- Если поставить в ряд политические силы с одинаковыми взглядами: Виктор Орбарн, Марин Ле Пен, Герт Вилдерс, «Альтернатива для Германии»…
- На самом деле, это очень разные движения.
- И все они противостоят элите.
- Противостояние элите – это последствие. Результат окаменения, высокомерия и бессилия нынешней элиты. Те же вещи мы видим в Эстонии. Прикрепление элиты к системе, которая тикает, но больше не работает.
- В чем выражается это окаменение?
- Я не вижу, чтобы НАТО был небоеспособной организацией, но в НАТО есть только один член, который мог бы противостоять всему остальному миру. Это – США. Мы прикрепились к окаменевшей системе и глумимся над Дональдом Трампом – мейнстримовские СМИ, которые представляете и вы, день ото дня продуцируют статьи, которые, по крайней мере, на уровне заголовков настроены враждебно по отношению к Трампу.
Вместо того чтобы понять, что и Дональд Трамп – это тоже последствие той самой окаменелой системы и протестных настроений, а не их причина. Он же может отойти от власти, но эти настроения никуда не денутся. В Германии такую реакцию вызывает Ангела Меркель.
- А в Эстонии?
- Посмотрим на то, что делает нынешнее правительство. От этого же просто хочется плакать. Идеологическая ограниченность – это одно дело, но это экономическая безответственность и бессилие. Больше всего простых людей раздражают безответственность и заносчивость.
К нам во фракцию приходила (министр экономики и инфраструктур от Центристской партии) Кадри Симсон, чтобы рассказать о бесплатном общественном транспорту. Я сказал ей, что совершенно ясно, что это предвыборное популистское обещание. Глазом не успеем моргнуть, как после выборов окажется, что это не начало работать, но на это были потрачены десятки миллионов евро.
- Дональд Трамп – заносчивый и местами безответственный.
- Его заносчивая окаменелость в отношении к элите, ко всем этим номенклатурным сенаторам и конгрессменам. Меня всегда изумляло, как в Соединенных штатах могут быт такие люди, как партийные боссы. Для меня уже с 1970-х годах было странно, что там есть выборы и народ принимает решение, но, нет: партийные боссы пропускают людей через решето. Эти люди должны отвечать определенным параметрам. Их создает окаменелая система.
- В EKRE так не делают?
- Нет. У нас есть внутреннее голосование по кандидатам. Каждый округ проводит внутреннее голосование, которое является тайным. Округа сами выставляют своих кандидатов на парламентские выборы, и их очередность создает тайное внутреннее голосование в округе. Это сделано для того, чтобы не отнимать у людей мотивацию: зачем я напрягаюсь, если все равно решают «шляпы»?
Шляпы не решают. У шляп, конечно, есть право сделать определенные перестановки в списке в пределах пяти процентов, которые нужны, чтобы избежать предвыборных блоков.
- Кто эти «шляпы»?
- Это мы – члены EKRE.
- Только вы с сыном Мартином, или вы все – «шляпы»?
- Ну, я первым начал носить шляпу. В 1970-1980-х годах я был большим поклонником вестернов. И фанатом музыки кантри. С тех пор ношу шляпы.
- Это не является каким-то признаком номенклатуры?
- Нет, я так не считают. У нас нет никакой номенклатуры.
- Если бы я был руководителем какой-то другой партии, то мне, на самом деле, было бы уже завидно, поскольку годовщина Эстонской Республики – должен был бы быть уже праздником всего народа Эстонии. Остальные политики пытаются оказаться на фотографиях, по возможности, в близкой компании, а вы находитесь среди народа. Такое противопоставление умышленное?
- Это не демонстративность. Просто невозможно находиться одновременно в двух местах.
- Но вы же сами планируете свои мероприятия (например, факельные шествия) на то же самое время.
- Мы хотим, чтобы они проходили в сумрачное время суток. Кроме того, в годовщину республики утром происходит много мероприятий. По своему плану и погоде, день сам диктует проведение этого вечером. Я не хочу бросать перчатку Кадриоргу, мол, «фиг вам, я на ваш прием не пойду». Если бы это можно было как-то развести по времени, я бы обдумал свой поход на прием.
- Когда вы в последний раз ходили на президентский прием?
- Один раз ходил во времена Леннарта Мери. И не потому, что я отказывался от приглашений, просто до попадания в парламент, меня не приглашали. Не приглашал и Арнольд Рюйтель, который является почетным председателем нашей партии.
- А Тоомас Хендрик Ильвес приглашал?
- Да, когда мы уже были в Рийгикогу. К Ильвесу я не ходил, потому что, по моему глубокому убеждению, он из-за своих дел с хутором Эрма – коррупционер. Отказ от его приглашений, конечно, был протестом. Отказ от приглашений Керсти Кальюлайд, был не протестом, а неизбежностью.
- Хотя в последнее время Керсти Кальюлайд является одним из ваших основных противников.
- Ах, разве она основной противник… Я бы так не сказал. Мы обращали ее внимание на то, что она не поступала адекватно во многих делах. Не дело президента вмешиваться в работу парламента, судов, или давать какие-то указания перед местными выборами. Если президент дает конкретные направления, что у нас есть одна партия, которую она не советует выбирать, то это вмешательство в повседневную политику и это не соответствует ее мандату.
- Является ли делом EKRE вмешательство в работу судов?
- Мы не вмешиваемся в работу судов. Мы даем оценку активизму судей, что, по нашей оценке, не соответствует законам Эстонии.
Когда суды берут в свои руки законотворчество, то это не вмешательство в работу судов, а призыв судов к порядку. Если Министерство юстиции не может призвать суды к порядку, то это должен сделать кто-то другой.
Про Эстонию любят говорить, что мы являемся правовым государством, но Эстония – это страна юридического волюнтаризма. Если нас критикую и за то, что мы наносим ущерб основным принципам разделения власти, то, напротив, в данном случае, одна из ветвей власти, в лице прокуратуры и судом, не соблюдает законы. Мы можем критиковать и прокуратуру.
Возьмем, например, случай Tallinna Sadam, где суд вернул материалы дела в прокуратуру. Значит, прокуратура сделала брак. Как это возможно, чтобы прокуратура сделала такой брак? Эта тема крутилась уже много лет, но ее обнаружили только теперь?
Как возможно, что процесс Эдгара Сависаара тянется, тянется и тянется и дело не может никуда прийти? Мы в Эстонии должны всерьез говорить об убийстве юстиции, при котором судебный процесс и даже само предъявление обвинения уже сами по себе являются наказанием.
У нас возникла неизбежная ситуация, когда на человека навешивается обвинение. Это обвинение тянется и тянется, газеты пишут и у общественности возникает образ, что человек – мерзавец. Таких вещей не должно происходить. Поэтому мы и представили законопроект, который установил бы для прокуратуры конкретные временные рамки для деятельности.
- А не является ли это доказательством правового государства, если судья может сказать, что обвинение не годится? Это же показывает, что законы работают.
- Да, но как долго это продолжалось? Три года. Так много времени потребовалось, чтобы основательно проработать обвинительный материал?
- Ошибка была в обвинении, а не в материалах.
- Все равно, разве на это требовалось три года?!
- Разве это не проблема общества, которое не понимает, что обвинение не является признанием вины?
- Но не общество передает дело в суд и предъявляет подозрения. Подозрения все же предъявляет прокуратура, а вину признает суд.
- Но вы сказали, что у общества создается впечатление, что обвинение и есть признание вины. Не является ли это слабой информированностью человека?
- Этот вопрос не ко мне, его нужно задать нашим журналистам и нашим правоохранительным органам. Я не могу сказать, кто в этом виноват.
- Но если пишут, что было предъявлено обвинение, это же отвечает действительности.
- Что тут правильного?
- Что обвинение предъявлено.
- Когда обвинение предъявлено, это не означает, что вина человека признана.
- Но так же не пишут.
- Должно ли это занимать столько времени, в этом вопрос. Мельница бога могла бы вращаться быстрее. Мы хотели бы оказать давление на прокуратуру, чтобы были четкие термины. Если за такой срок не получается собрать материалы без воды, то отказывайтесь от обвинения. На это нам говорят, что тогда негодяи избегут наказания. Негодяи часто избегают наказания.
- Что такое глубокое государство?
- Глубокое государство – это, естественно, спецслужбы. Если кто-то попытается мне объяснить, что в Эстонии этого нет, то я буду смеяться в голос. Конечно, есть.
Одно дело, что спецслужбы должны знать, что происходит в стране. Они должны, например, знать, что происходит в русской общине: есть ли там пропутинские группировки, которые планируют поиграть в какую-то пятую колонну, кто их лидеры, есть ли у них какие-то вооруженные структуры…
- Или есть ли в эстонском обществе прогитлеровцы.
- Точно. Они должны знать и то, есть ли у нас неонацистские организации, потенциальные террористы или группировки безумцев, которые из-за того, что общество не признает, что земной шар плоский, начнут закладывать где-то бомбы.
Вопрос в том, могут ли спецслужбы вмешиваться в политику и могут ли они через своих агентов, которые у них, безусловно, есть в каждой партии – это совершенно понятно, что они у них есть, - или, используя какие-то другие меры, в том числе, влияние на мейнстримовские СМИ, вмешиваться в повседневную политику.
Интеллектуалы западного мира, в том числе, журналисты, в большей своей части являются людьми с леволиберальные взглядами. Конечно, их круги нашпигованы агентами влияния. И если кто-то попытается объяснить мне, что это не так, я посоветую прочитать книгу австралийского историка Кристофера Кларка «Лунатики», которая посвящена Первой Мировой войне. В каждой стране есть журналисты, которые выполняли заказную работу.
- Назовите какого-то известного агента.
- Нет, я не назову.
- Почему?
- После скажут, что за предоставление неверных данных мы подаем на вас в суд. У Шерлока Холмса было замечательное высказывание: «Используйте дедуктивный метод!» В перспективе все вещи встанут на правильные места, если вы увидите, что одни и те же люди постоянно лансируют одни и те же настроения. Я знаю таких и среди политиков.
- И я хотел бы их знать.
- Тут я посоветовал бы обратиться к материалам, которые связаны с тем, как в свое время исчезла военная разведка. Оттуда утекли некоторые имена. Просмотрите эти имена, и вы сможете сделать определенные выводы.
- Спецслужбы следят за ними?
- Конечно. Я не могу тут показывать вам черное на белом.
- Вы знаете, или подозреваете?
- Я могу, конечно, предположить, что мой телефон прослушивается и за моей перепиской присматривают. Время от времени в моем близком окружении появляются люди, которые проявляют интерес к одним и тем же вещам. Тут я делают свои дедуктивные выводы.
- К чему они проявляют интерес?
- К финансовым делам, это всегда. Спрашивают: «Ну как ты можешь содержать эту мызу?»
Через партию их прошло много. Обычно, через какое-то время они исчезают, потому что они ничего не смогли. Я не очень много пользуюсь электронной почтой. Общаюсь с людьми напрямую, насколько это возможно. Поэтому они не знают, что происходит в моей голове, и это их нервирует.
- Я понимаю, что, по вашей оценке, спецслужбы установили у Керсти Кальюлайд жучки.
- Я не знаю. Откуда-то ее кандидатура возникла, откуда-то из тумана. Кто-то явно должен был быть советчиком. Почему ее посоветовали? Совершенно неизвестный человек.
- И 80 членов парламент сразу проголосовали за нее?
- Тут много разного. Людям надоели президентские выборы, а реформисты очень боялись, что их репутация будет замарана, если президента не выберут. Сошелся ряд обстоятельств. Но интересно было бы узнать, кто посоветовал это имя.
- Не нужно же быть агентом КаПо, чтобы предложить это имя.
- Конечно, не нужно, но, может быть, кто-то посоветовал. Я не знаю.
В случае Юри Луйка было понятно, поскольку в политике Эстонии он был с самого начала восстановления независимости. В его случае было ясно, что выйдут с этим именем. Но достать откуда-то со дна шкафа человека и сказать, что это невероятно хороший президент, и все сразу - за. Немного смешно. И тут этот человек начинает играть в Макрона.
- Вы сами были кандидатом в президенты. Вы были и кандидатом в премьер-министры. Кем из них вы хотели стать больше?
- Эстония – это страна с исполнительной властью. Сейчас я скорее хотел бы быть премьер-министром. Может быть, через какое-то время можно будет стать человеком с символичной властью. Но сейчас я таких долгосрочных планов не строю.
Неразумно делить шкуру не убитого медведя и бить себя в грудь, как предводитель стаи горилл. Это вещи, которыми мы сейчас не занимаемся.
- Я слышал, как пара политиков говорили, дескать, они принципиально не считают соцдемов даже за людей. Как вы к ним относитесь?
- Я бы сказал так, - с уважением. Единственные действительно принципиальные люди, которых я вижу в Рийгикогу, это – соцдемы.
- Даже после голосования по вынесению вотума недоверия министру юстиции Рейнсалу?
- Ну, да, это была банановая кожура, на которой они поскользнулись и очень больно упали. Все ошибаются, все поскальзываются. Но если сравнивать IRL и соцдемов, но совершенно ясно, что соцдемы – это принципиальные люди, а IRL – нет.
- Вы три года в парламенте. Каким было самое грязное дело, которое вы видели за три года в политике?
- Это – вранье и контрпропаганда. Я не буду называть имен, но крайне унизительно поступил одни человек из IRL, который делал вид, что очень хочет перейти к нам, но когда стало понятно, что этими разговорами, он не может получить у нас внутреннюю информацию, попытался вести всякую контрпропаганду. Как я не хочу распинать бывших коммунистов, так я не буду распинать и тех людей, которые считают, что унизительными трюками в политике можно добиться большего успеха, чем, если оставаться непоколебимым и отвечать за свои слова.
- Вы когда-нибудь врете?
- Я, скорее, не договариваю.
- Как вы считаете, какой возраст лучший для политика?
- Я оборачиваюсь на свою жизнь и думаю, что если бы в 30 лет я стал премьер-министром, то я не был бы еще достаточно готов. Было еще очень мало жизненного опыта и зрелости. Чувствую, что в нынешнем возрасте в принятии решений у меня есть больше взвешенности и способности видеть насквозь. Намного больше, чем это было 10 или 15 лет назад. Жизнь все время учит, если ты способен воспринимать ее уроки.
- То есть, Яаку Мадисону нужно ждать еще лет 40?
- Яак – прирожденный политик, и он очень быстро учится. Но ему нужно больше образования. Я постоянно ему напоминаю: парень, где университетское образование? И вместе с ним, ему нужно больше глубины. Беда молодых людей в том, что нет глубины, больше скользят по поверхности. Но это придет. Молодость – это недостаток, который со временем проходит.
- Вы боитесь смерти?
- Напрямую – не боюсь. Если ты, по сути, прожил длинную жизнь, ты в какой-то момент обнаруживаешь, что очень многое начинает повторяться, жизнь перестает быть захватывающей. Тогда ты думаешь, что смерть – это не так страшно. Но если возникает какая-то ситуация со здоровьем, то ты, конечно, думаешь, что еще не хочешь умирать. Это скорее рациональное рассуждение, что пожил, но умирать, конечно, еще не хочешь.
- А чего боится Март Хельме?
- Напрямую ничего не боится. Я хотел бы, чтобы эстонскому народу не пришлось заново пережить те же страдания, как во время Второй Мировой войны и позже – в сталинские времена. Я помню сталинские времена, это было страшно. Если я чего-то и боюсь, то того, что наша государственность не устоит, если в мире начнут происходить какие-то вещи. Этого я лично боюсь намного больше, чем чего-то другого.