Март Хельме: соцдемы – принципиальные люди, чего не скажешь об IRL

- Не нужно же быть агентом КаПо, чтобы предложить это имя.

- Конечно, не нужно, но, может быть, кто-то посоветовал. Я не знаю.

В случае Юри Луйка было понятно, поскольку в политике Эстонии он был с самого начала восстановления независимости. В его случае было ясно, что выйдут с этим именем. Но достать откуда-то со дна шкафа человека и сказать, что это невероятно хороший президент, и все сразу - за. Немного смешно. И тут этот человек начинает играть в Макрона.

- Вы сами были кандидатом в президенты. Вы были и кандидатом в премьер-министры. Кем из них вы хотели стать больше?

- Эстония – это страна с исполнительной властью. Сейчас я скорее хотел бы быть премьер-министром. Может быть, через какое-то время можно будет стать человеком с символичной властью. Но сейчас я таких долгосрочных планов не строю.

Неразумно делить шкуру не убитого медведя и бить себя в грудь, как предводитель стаи горилл. Это вещи, которыми мы сейчас не занимаемся.

- Я слышал, как пара политиков говорили, дескать, они принципиально не считают соцдемов даже за людей. Как вы к ним относитесь?

- Я бы сказал так, - с уважением. Единственные действительно принципиальные люди, которых я вижу в Рийгикогу, это – соцдемы.

- Даже после голосования по вынесению вотума недоверия министру юстиции Рейнсалу?

- Ну, да, это была банановая кожура, на которой они поскользнулись и очень больно упали. Все ошибаются, все поскальзываются. Но если сравнивать IRL и соцдемов, но совершенно ясно, что соцдемы – это принципиальные люди, а IRL – нет.

- Вы три года в парламенте. Каким было самое грязное дело, которое вы видели за три года в политике?

- Это – вранье и контрпропаганда. Я не буду называть имен, но крайне унизительно поступил одни человек из IRL, который делал вид, что очень хочет перейти к нам, но когда стало понятно, что этими разговорами, он не может получить у нас внутреннюю информацию, попытался вести всякую контрпропаганду. Как я не хочу распинать бывших коммунистов, так я не буду распинать и тех людей, которые считают, что унизительными трюками в политике можно добиться большего успеха, чем, если оставаться непоколебимым и отвечать за свои слова.

- Вы когда-нибудь врете?

- Я, скорее, не договариваю.

- Как вы считаете, какой возраст лучший для политика?

- Я оборачиваюсь на свою жизнь и думаю, что если бы в 30 лет я стал премьер-министром, то я не был бы еще достаточно готов. Было еще очень мало жизненного опыта и зрелости. Чувствую, что в нынешнем возрасте в принятии решений у меня есть больше взвешенности и способности видеть насквозь. Намного больше, чем это было 10 или 15 лет назад. Жизнь все время учит, если ты способен воспринимать ее уроки.

- То есть, Яаку Мадисону нужно ждать еще лет 40?

- Яак – прирожденный политик, и он очень быстро учится. Но ему нужно больше образования. Я постоянно ему напоминаю: парень, где университетское образование? И вместе с ним, ему нужно больше глубины. Беда молодых людей в том, что нет глубины, больше скользят по поверхности. Но это придет. Молодость – это недостаток, который со временем проходит.

- Вы боитесь смерти?

- Напрямую – не боюсь. Если ты, по сути, прожил длинную жизнь, ты в какой-то момент обнаруживаешь, что очень многое начинает повторяться, жизнь перестает быть захватывающей. Тогда ты думаешь, что смерть – это не так страшно. Но если возникает какая-то ситуация со здоровьем, то ты, конечно, думаешь, что еще не хочешь умирать. Это скорее рациональное рассуждение, что пожил, но умирать, конечно, еще не хочешь.

- А чего боится Март Хельме?