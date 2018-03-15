Направлявшийся в Эстонию поезд вез тысячи пачек контрабандных сигарет

В средине марта грузовой состав следовал из России в Эстонию. В Ивангороде при его осмотре в технических полостях локомотива, расположенных за стенками холодильных камер, обнаружились свертки в полиэтиленовых мешках черного цвета. Всего 26 свёртков (коробок), в которых находилось 640 блоков сигарет, в каждом блоке по 10 пачек, в каждой пачке по 20 сигарет. На блоках и пачках присутствуют надписи на русском языке и акцизные марки Российской Федерации, а также указана их стоимость в размере от 70 до 100 рублей.