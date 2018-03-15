Направлявшийся в Эстонию поезд вез тысячи пачек контрабандных сигарет

Сотрудники российской таможни обнаружили в направлявшемся в Эстонию грузовом поезде 6400 пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления РФ.
В средине марта грузовой состав следовал из России в Эстонию. В Ивангороде при его осмотре в технических полостях локомотива, расположенных за стенками холодильных камер, обнаружились свертки в полиэтиленовых мешках черного цвета. Всего 26 свёртков (коробок), в которых находилось 640 блоков сигарет, в каждом блоке по 10 пачек, в каждой пачке по 20 сигарет. На блоках и пачках присутствуют надписи на русском языке и акцизные марки Российской Федерации, а также указана их стоимость в размере от 70 до 100 рублей.
Машинист локомотива и его помощник заявили, что не имеют к контрабанде никакого отношения и не знали о наличии сигарет. Они сообщили, что при выходе на смену не осматривали технологические полости локомотива.
Обнаруженные сигареты были изъяты и переданы на ответственное хранение. Начато производство об административном правонарушении по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, при перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза».