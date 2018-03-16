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В школах Эстонии обнаружено более 300 нарушений

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ФОТО: Caro / Seeberg/Caro / Seeberg/Scanpix

Трудовая инспекция во время проверки 76 основных школ и гимназий обнаружила 347 нарушений требований гигиены и безопасности труда, было сделано 69 предписаний. Больше всего проблем было с состоянием лестниц и коридоров. Недочеты обнаружились и в организации медосмотра учителей.

Поскольку большинство несчастных случаев в школе случаются в результате спотыкания и падения, на этот раз проверка сосредоточилась на безопасном передвижении. Также внимание обратили на эргономику рабочего места, проверку здоровья и систему управления рабочей средой.

В ходе проверки выяснилось, что почти в половине школ передвижение было опасным: были неровности, были сломаны ступеньки или покрывающие пол материалы, в коридорах недостаточно света, на полу лежали кабели или движению в коридорах что-то мешало.

В 12 процентах школ были проблемы с вентиляцией: она или слишком слабая, или слишком мощная, или вовсе отсутствует. В нескольких кабинетах химии не было вытяжки. Также были обнаружены проблемы с недостаточным освещением рабочих кабинетов.

По оценке Трудовой инспекции, наблюдаются проблемы и в проверке здоровья работников, поскольку только 16 процентов проверенных школьных работников ходили на обследование к врачу по охране здоровья на рабочем месте.

В ходе проверки были посещены 76 школ в Харьюмаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пыльвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

Результаты проверки были переданы местным самоуправлениям и Министерству образования и науки.

В прошлом году в учебных учреждениях были зарегистрированы 155 несчастных случаев, причиной которым в основном были спотыкания и падения. Из-за этого работники в среднем были вынуждены не работать более 20 дней.

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