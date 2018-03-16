В школах Эстонии обнаружено более 300 нарушений

Поскольку большинство несчастных случаев в школе случаются в результате спотыкания и падения, на этот раз проверка сосредоточилась на безопасном передвижении. Также внимание обратили на эргономику рабочего места, проверку здоровья и систему управления рабочей средой.

В ходе проверки выяснилось, что почти в половине школ передвижение было опасным: были неровности, были сломаны ступеньки или покрывающие пол материалы, в коридорах недостаточно света, на полу лежали кабели или движению в коридорах что-то мешало.

В 12 процентах школ были проблемы с вентиляцией: она или слишком слабая, или слишком мощная, или вовсе отсутствует. В нескольких кабинетах химии не было вытяжки. Также были обнаружены проблемы с недостаточным освещением рабочих кабинетов.

По оценке Трудовой инспекции, наблюдаются проблемы и в проверке здоровья работников, поскольку только 16 процентов проверенных школьных работников ходили на обследование к врачу по охране здоровья на рабочем месте.

В ходе проверки были посещены 76 школ в Харьюмаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пыльвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

Результаты проверки были переданы местным самоуправлениям и Министерству образования и науки.