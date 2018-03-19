Twitter вслед за Facebook и Google запретит рекламу криптовалют

Сообщается, что обновленная рекламная политика Twitter вступит в силу в ближайшие две недели и запрет на связанную с криптовалютами рекламу будет действовать во всех странах. Впрочем, не исключено, что некоторые послабления могут быть введены для рекламы отдельных криптовалютных бирж.

Twitter не первая крупная интернет-компания, которая вводит строгие ограничения на рекламу криптовалют. Так, на прошлой неделе холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, объявил, что в июне этого года поисковик введет запрет на рекламу криптовалют и иных спекулятивных финансовых инструментов, включая бинарные опционы и финансовые пари.

В январе запрет на публикацию рекламных объявлений, связанных с криптовалютами, ICO и бинарными опционами, ввела соцсеть Facebook. В компании уточнили, что подобные рекламные объявления будут запрещены как в самой соцсети, так и в Instagram и в сети Audience Network, которая позволяет размещать рекламу в сторонних приложениях. Также в Facebook призвали пользователей жаловаться на объявления, которые, по их мнению, нарушают политику соцсети.