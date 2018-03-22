Второй полицейский в Британии обратился за медпомощью после химатаки в Солсбери

По информации издания, у стража порядка были выявлены незначительные симптомы, включая раздражение на коже. Ему была оказана медицинская помощь, после этого он был отпущен домой. Врачи продолжат наблюдение за его состоянием здоровья.

Сообщается, что полицейский, предположительно, контактировал с каким-то предметом, который был уже "вторично заражен" опасным веществом.

В настоящее время сержант Ник Бэйли, который одним из первых оказался на месте происшествия в Солсбери и был госпитализирован, уже находится в стабильном состоянии. Одновременно с этим Сергей и Юлия Скрипаль продолжают оставаться в реанимации - за их жизнь борются врачи.

Один из осведомленных источников издания сообщил о том, что хоть у второго пострадавшего полицейского и есть симптомы недомогания, его состояние и близко не сравнимо с положением Скрипалей и Бэйли.

20 марта МИД РФ пригласил на брифинг аккредитованных в России послов всех зарубежных стран для оглашения своей позиции по "делу Скрипаля". Приехать на встречу отказались посол Британии Лори Бристоу, посол Франции Сильви Берманн, посол США Джон Хантсман, посол КНР Ли Хуэй, посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Тем не менее в МИД РФ заявили, что подтвердили свое участие в брифинге не менее 140 человек.