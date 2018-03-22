На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина: пострадавшую женщину вырезали из автомобиля

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, сообщение о ДТП поступило сегодня в 21.23. По имеющимся сейчас данным, в Пыльтсамаа на 120-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулся грузовик Volvo и легковой автомобиль Opel.