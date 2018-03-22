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  • На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина: пострадавшую женщину вырезали из автомобиля

На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина: пострадавшую женщину вырезали из автомобиля

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Фото иллюстративное

ФОТО: Ardi Truija

На шоссе Таллинн-Тарту, вблизи Адавере сегодня вечером столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Пострадал один человек, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, сообщение о ДТП поступило сегодня в 21.23. По имеющимся сейчас данным, в Пыльтсамаа на 120-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулся грузовик Volvo и легковой автомобиль Opel.

«По предварительным данным, ДТП случилось, когда Opel совершал обгон грузовика», - сказал пресс-секретарь полиции.

В результате столкновения грузовика и легковой машины пострадала находившаяся в Opel 40-летняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированной машины. Она была передана медикам.

Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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