На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и легковая машина: пострадавшую женщину вырезали из автомобиля
22 марта 2018 г., 22:45
На шоссе Таллинн-Тарту, вблизи Адавере сегодня вечером столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Пострадал один человек, сообщает Postimees.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, сообщение о ДТП поступило сегодня в 21.23. По имеющимся сейчас данным, в Пыльтсамаа на 120-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулся грузовик Volvo и легковой автомобиль Opel.
«По предварительным данным, ДТП случилось, когда Opel совершал обгон грузовика», - сказал пресс-секретарь полиции.
В результате столкновения грузовика и легковой машины пострадала находившаяся в Opel 40-летняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированной машины. Она была передана медикам.
Все обстоятельства ДТП выясняются.