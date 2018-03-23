Ryanair выходит на украинский рынок

Как сообщает агентство Reuters, планируется, что лоукостер откроет 10 направлений из Киева и еще пять из Львова в различные аэропорты Европы. Среди них Барселона, Варшава, Дюссельдорф, Краков, Лондон и Стокгольм, пишет DW.com.

По словам президента Украины, первые рейсы будут совершены в октябре 2018 года. "Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - заявил Порошенко.