Полиция в Лондоне проверила подозрительный автомобиль

Полицейские провели проверку подозрительного автомобиля, припаркованного рядом с торговым центром Westfield на западе Лондона, сообщает dw.com.
По сообщению полицейских, подъезды к торговому центру и ближайшие станции метро были перекрыты, а участок, на котором находится автомобиль, оцеплен. Представитель Westfiled подтвердила, что к торговому центру была вызвана полиция, но от дальнейших комментариев отказалась. По итогам проверки ничего обнаружить не удалось, сообщили полицейские. Westfield - один из крупнейших в Европе торговых центров, расположенный в районе Лондона Уайт Сити.
В прошлом году Великобританию потрясло несколько громких терактов, в результате которых пострадало несколько десятков человек. В марте и июне террористы на автомобилях наехали на пешеходов в центре города. В мае злоумышленник устроил взрыв на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере. Тогда среди пострадавших оказалось большое количество подростков.