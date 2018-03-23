Полиция в Лондоне проверила подозрительный автомобиль

По сообщению полицейских, подъезды к торговому центру и ближайшие станции метро были перекрыты, а участок, на котором находится автомобиль, оцеплен. Представитель Westfiled подтвердила, что к торговому центру была вызвана полиция, но от дальнейших комментариев отказалась. По итогам проверки ничего обнаружить не удалось, сообщили полицейские. Westfield - один из крупнейших в Европе торговых центров, расположенный в районе Лондона Уайт Сити.