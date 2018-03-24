Тимошков рассказал "Би-Би-Си" о телефонном разговоре со Скрипалем в 2012 году - когда его уже обменяли и он жил в Великобритании. Бывший полковник ГРУ рассказал однокласснику, что написал президенту РФ письмо, в котором попросил прощения. "Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему вернуться в Россию, потому как там мать, брат и вообще родственники", - рассказывает Тимошков. Он добавил, что Скрипаль сожалел о том, что работал двойным агентом.