Отравленный в английском Солсбери двойной агент Сергей Скрипаль обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой позволить ему вернуться в Россию. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает эти данные, передает Newsru.
Тимошков рассказал "Би-Би-Си" о телефонном разговоре со Скрипалем в 2012 году - когда его уже обменяли и он жил в Великобритании. Бывший полковник ГРУ рассказал однокласснику, что написал президенту РФ письмо, в котором попросил прощения. "Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить ему вернуться в Россию, потому как там мать, брат и вообще родственники", - рассказывает Тимошков. Он добавил, что Скрипаль сожалел о том, что работал двойным агентом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает эту информацию. "Нет, это не так", - кратко заявил он РИА "Новости".
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим агентом причастна Россия. Российская сторона категорически отвергает свою причастность.
Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.