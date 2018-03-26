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Государственный долг Эстонии составляет около девяти процентов от ВВП

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Деньги. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Piotr Łatacha/PhanterMedia/Scanpix

По предварительным данным Департамента статистики, дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии составил в 2017 году 0,3% от ВВП, а уровень государственного долга - девять процентов от ВВП.

Расходы консолидированного бюджета правительственного сектора превысили доходы на 66,1 млн евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента статистики.

По состоянию на конец 2017 года дефицит доходов центрального правительства составлял 67,4 млн евро, а дефицит консолидированного бюджета местных органов власти составлял 57,6 млн евро. В то же время бюджет фонда социального страхования вновь оказался в профиците, составив 58,9 млн евро.

Консолидированный общий государственный долг (Маастрихтский долг) увеличился к концу 2017 года на четыре процента, превысив два миллиарда евро.

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