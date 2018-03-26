Государственный долг Эстонии составляет около девяти процентов от ВВП

Расходы консолидированного бюджета правительственного сектора превысили доходы на 66,1 млн евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Департамента статистики.

По состоянию на конец 2017 года дефицит доходов центрального правительства составлял 67,4 млн евро, а дефицит консолидированного бюджета местных органов власти составлял 57,6 млн евро. В то же время бюджет фонда социального страхования вновь оказался в профиците, составив 58,9 млн евро.