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Умер Сергей Мавроди Смотрите и ностальгируйте: Леня Голубков в рекламе МММ

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Сергей Мавроди

ФОТО: Scanpix

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди.

По информации «Московского комсомольца», накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему скорую - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.

Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ».

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