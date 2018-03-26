Умер Сергей Мавроди Смотрите и ностальгируйте: Леня Голубков в рекламе МММ
26 марта 2018 г., 12:50
В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен Сергей Мавроди.
По информации «Московского комсомольца», накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему скорую - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.
Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.
Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ».