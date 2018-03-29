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  • Фото: пять домов эстонского времени по всей Эстонии и с разными ценами

Фото: пять домов эстонского времени по всей Эстонии и с разными ценами

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ФОТО: KV.EE

Дома, построенные во времена первой Эстонской республики, нечасто встречаются на рынке недвижимости. Портал Kodu предлагает узнать о пяти особняках в разных частях Эстонии, выставленных на продажу по весьма разным ценам.

1. Часть солидной виллы эстонского времени в Кохтла-Ярве, 58 000 евро

ФОТО: KV.EE

В данный момент продается часть этого дома с двумя спальнями. Стоит отметить, что подобные дома строились в те времена для сливок общества. Например, в этом доме жил первый министр образования ЭР Карл Фридрих Лутс. В будущем появится возможность приобрести дом целиком.

2. Вилла эстонского времени в центре Коэру рядом с церковью, 69 700 евро

ФОТО: KV.EE

Сейчас вилла разделена на четыре квартиры, но ее можно перестроить на свое усмотрение. Месторасположение дома просто замечательное: как говорится, центрее не бывает! 

3. Шестикомнатная вилла в Пярну, 75 000 евро

ФОТО: KV.EE

Подобные дома в Пярну находятся относительно недалеко от моря. Этот дом с шестью спальнями требует большого ремонта, но его вполне можно привести в полный порядок, восстановив былую красоту! 

4. Вилла в Меремыйза, Харьюмаа, 190 000 евро

ФОТО: KV.EE

Расположение этой требуюющей ремонта деревянной виллы превосходно, совсем рядом с морем и недалеко от Кейла. Архитектура и планировка - типичные для того времени. Одна веранда чего стоит!

5. Вилла в прибрежной части Пярну, 279 000 евро

ФОТО: KV.EE

Это - типичная прибрежная пярнуская вилла. Сейчас в доме две квартиры. Квартира на верхнем этаже реновирована, нижняя требует ремонта. Есть возможность объединить их и перестроить в дом для одной семьи. 

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