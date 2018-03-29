Фото: пять домов эстонского времени по всей Эстонии и с разными ценами

ФОТО: KV.EE

В данный момент продается часть этого дома с двумя спальнями. Стоит отметить, что подобные дома строились в те времена для сливок общества. Например, в этом доме жил первый министр образования ЭР Карл Фридрих Лутс. В будущем появится возможность приобрести дом целиком.

ФОТО: KV.EE

Сейчас вилла разделена на четыре квартиры, но ее можно перестроить на свое усмотрение. Месторасположение дома просто замечательное: как говорится, центрее не бывает!

ФОТО: KV.EE

Подобные дома в Пярну находятся относительно недалеко от моря. Этот дом с шестью спальнями требует большого ремонта, но его вполне можно привести в полный порядок, восстановив былую красоту!

ФОТО: KV.EE

Расположение этой требуюющей ремонта деревянной виллы превосходно, совсем рядом с морем и недалеко от Кейла. Архитектура и планировка - типичные для того времени. Одна веранда чего стоит!

ФОТО: KV.EE