Арестован не включивший пожарную сигнализацию охранник ТЦ "Зимняя вишня"

Ранее в среду суд также арестовал до 25 мая управляющую торговым центром Надежду Судденок. ФОТО: STRINGER/REUTERS

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Антюшину меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - сказала судья Ирина Масалитина.

Ранее в суде Антюшин заявил о своей невиновности.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

Ранее в среду суд также арестовал до 25 мая управляющую Надежду Судденок.

Как сообщалось, по делу о пожаре были задержаны и допрошены пятеро подозреваемых: Антюшин, Судденок, а также технический директор ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев, Александр Никитин и Игорь Полозиненко - сотрудник и руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.