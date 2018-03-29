Прокуратура занялась жалобами на бездействие спасателей во время пожара в Кемерово

"Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка", - сказал представитель пресс-службы.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.