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Прокуратура занялась жалобами на бездействие спасателей во время пожара в Кемерово

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Пожар в Кемерово.

ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Прокуратура Кемерово проведет проверку сообщений местных жителей о том, что пожарные и полицейские действовали непрофессионально на пожаре в "Зимней вишне", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областной прокуратуры в четверг.

"Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка", - сказал представитель пресс-службы.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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