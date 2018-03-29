Обновленные списки погибших и пропавших без вести в результате пожара в Кемерово: 27 человек признаны погибшими, 36 числятся пропавшими

По официальным данным, в результате пожара, который произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Всего поступило обращений о розыске 62 человек. Из них 27 опознаны погибшими. Накануне, 28 марта, прошли похороны 22 жертв трагедии, передает Newsru.com.

В списке пропавших числятся 36 человек. Среди них 25 детей.

Эти данные не окончательные и меняются в зависимости от поступающей информации.

СПИСОК опознанных погибших на утро 29 марта:

1. Агарков Константин Сергеевич, 8 лет

2. Агаркова Мария Сергевна, 10 лет

3. Агаркова Надежда Васильевна, 57 лет

4. Ананьева Ксения Александровна, 11 лет

5. Архипенко Виктория Станиславовна, 5 лет

6. Архипенко Станислав Игоревич, 31 год

7. Баранов Артем Дмитриевич, 12 лет

8. Баранова Арина Дмитриевна, 8 лет

9. Баранова Марина Ивановна, 60 лет

10. Бахаева Ирина Владимировна, 44 года

11. Дарсалия Татьяна Викторовна, 37 лет

12. Иванчик Артемий Анатольевич, 9 лет

13. Мороз Мария Витальевна, 13 лет

14. Мороз Полина Сергеевна, 35 лет

15. Москаленко Евгений Вячеславович, 34 года

16. Москаленко Ксения Евгеньевна, 4 года

17. Москаленко Олеся Александровна, 37 лет

18. Мухин Антон Григорьевич, 28 лет

19. Мухин Ратибор Антонович, 5 лет

20. Селезень Наталья Александровна, 38 лет

21. Сыпко Елизавета Александровна, 12 лет

22. Тесленко Арина Игоревна, 8 лет

23. Тесленко Игорь Юрьевич, 51 год

24. Устинова Наталья Николаевна, 35 лет

25. Устинова Ульяна Станиславовна, 4 года

26. Федина Ольга Владимировна, 45 лет

27. Чмыхалов Вадим Олегович, 11 лет

СПИСОК 36 пропавших без вести из общего числа поданных обращений о розыске в 62 человека:

1. Алимова Ульяна Дмитриевна, 6 лет

2. Алимова Яна Владимировна, 42 года

3. Алина, 16 лет

4. Бахаев Вячеслав Владимирович, 43 года

5. Бахаева Анна Вячеславовна, 8 лет

6. Востриков Артем Игоревич, 5 лет

7. Востриков Роман Игоревич, 2 года

8. Вострикова Анна Игоревна, 7 лет

9. Вострикова Елена Сергеевна, 30 лет

10. Галанин Дмитрий Саркисович, 42 года

11. Галанин Михаил Дмитриевич, 9 лет

12. Ерохина Майя Александровна, 11 лет

13. Зипунова Виктория Константиновна, 11 лет

14. Каган Александр Григорьевич, 11 лет

15. Каган Григорий Александрович, 42 года

16. Кляйн Анфиса Викторовна, 30 лет

17. Ковалевская Светлана Эдуардовна, 5 лет

18. Ковалевский Егор Эдуардович, 9 лет

19. Курчевич Татьяна Александровна, 4 года

20. Курчевская Татьяна Александровна, 11 лет

21. Лиллевяли Валерия Александровна, 5 лет

22. Мельникова Евгения Геннадьевна, 45 лет

23. Никулин Вячеслав Андреевич, 10 лет

24. Понушкова Вероника Андреевна, 11 лет

25. Почанкина Виктория Александровна, 11 лет

26. Сабадаш Алена Игоревна, 22 года

27. Сараева Дарья Петровна, 12 лет

28. Сидоров Денис Петрович, 39 лет

29. Сидоров Егор Денисович, 15 лет

30. Сидорова Арина Денисовна, 9 лет

31. Смирнова Анастасия Александровна, 11 лет

32. Сухозад Нина Ивановна, 68 лет

33. Трошин Сергей Алексеевич, 45 лет

34. Трусова Василина Михайловна, 5 лет

35. Трусова Вероника Михайловна, 8 лет

36. Черникова Вилена Сергеевна, 11 лет

Список пострадавших увеличился до 79 человек

К утру 29 марта число пострадавших в результате пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" вновь возросло и достигло 79 (накануне было 76 пострадавших).

Из них 12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах Кемерово. 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей.

1. Высоцкий И. А., 2009 г. р.

2. Москаленко Сергей Евгеньевич (10.05.2006) - в стационаре

3. Лаханин Евгений Александрович (14.12.1960) - в стационаре

4. Лобиков Николай Викторович (04.05.1974) - в стационаре

5. Трусов Михаил Александрович (22.04.1985) - в стационаре

6. Заварзин Иван Евгеньевич (01.07.1999) - в стационаре