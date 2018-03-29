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  • Из-за возрастающей конкуренции цены на аренду жилья начинают снижаться

Из-за возрастающей конкуренции цены на аренду жилья начинают снижаться

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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Из-за конкуренции на рынке съемного жилья и все возрастающих требований клиентов начали снижаться цены. Более того, удлинилось время поиска квартиросъемщика, пишет портал Kodu.

По словам маклера бюро недвижимости Uus Maa Аннетт Армулик, наиболее остро чувствуется конкуренция при сдаче внаем двухкомнатных квартир в центре Таллинна. Это является причиной понижения цен и удлиняет поиск нанимателя, так как у потенциального съемщика большой выбор и возможность найти среди предложений одного ценового класса более выгодный вариант. 

В такой ситуации начинают торговаться по поводу платы не только за наем, но и за коммунальные услуги. 

«Сейчас наниматели хорошо осведомлены, что оплата ремонтного фонда и других расходов по содержанию дома не входит в их прямые обязанности. Об этом должны знать и собственники жилья», - говорит Армулик. 

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