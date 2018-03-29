Из-за возрастающей конкуренции цены на аренду жилья начинают снижаться

По словам маклера бюро недвижимости Uus Maa Аннетт Армулик, наиболее остро чувствуется конкуренция при сдаче внаем двухкомнатных квартир в центре Таллинна. Это является причиной понижения цен и удлиняет поиск нанимателя, так как у потенциального съемщика большой выбор и возможность найти среди предложений одного ценового класса более выгодный вариант.

В такой ситуации начинают торговаться по поводу платы не только за наем, но и за коммунальные услуги.