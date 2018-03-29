ЧП на реке: человек провалился под лед

Центр тревоги получил сообщение в 18.48. Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказала, что когда спасатели прибыли на место, провалившийся под лед человек смог сам выбраться и добраться до берега.

«Помощь спасателей и скорой помощи не понадобилась», - сказал дежурный пресс-секретарь.