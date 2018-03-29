ЧП на реке: человек провалился под лед
29 марта 2018 г., 19:45
Сегодня вечером в Пярну в районе Ряэма возле бывшего машиностроительного завода под лед реки провалился человек, сообщает Pärnu Postimees.
Центр тревоги получил сообщение в 18.48. Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказала, что когда спасатели прибыли на место, провалившийся под лед человек смог сам выбраться и добраться до берега.
«Помощь спасателей и скорой помощи не понадобилась», - сказал дежурный пресс-секретарь.
Ляэнеский спасательный центр предупреждает, что выход на лед может быть опасен, поскольку весеннее солнце приводит к таянию льда. «Условия на льду меняются очень быстро. Даже на льду в десять сантиметров можно провалиться», - отметил дежурный пресс-секретарь.