Департамент: спасателей уволили не из-за жалобы учительницы эстонского языка

Об этом сообщила BNS пресс-служба ведомства, подчеркнув при этом, что не соответствует действительности появившееся в тот же день в СМИ утверждение, будто поводом к их увольнению стала жалоба на спасателей учительницы эстонского языка.

Департамент заверил, что увольнение 12 сотрудников четырех спасательных депо не скажется на качестве услуг спасателей в соответствующих регионах.

«В Спасательном департаменте действуют требования, каким численно должен быть минимум личного состава каждого депо для того, чтобы обеспечить его дееспособность. Если численность сотрудников окажется меньшей норматива, то приглашают спасателей на дежурство из соседних депо или вызывают свободного от смены сотрудника», - пояснил пресс-секретарь ведомства.

По словам руководителя Идаского спасательного центра Айлара Хольцманна, освоение эстонского языка на должном уровне должно быть желанием и волей самого человека.

«Решение освободить спасателей от должности из-за незнания языка свидетельствует о том, что, несмотря на предоставленные возможности выучить эстонский язык, желаемого результата это не дало», - сказал Хольцманн. Он подчеркнул, что для спасателя владение языками имеет особое значение и важность. «Профессия спасателя за последние годы существенно поменялась. Основной его задачей стало обеспечивать чувство защищенности в обществе, а от владения спасателем языком может зависеть чья-то жизнь».

За восемь последних лет спасательный департамент организовал 22 курса обучения эстонскому языку в Нарве, Силламяэ и Йыхви, в них приняли участие в общей сложности 326 спасателей. За это время ведомство инвестировало в обучение своих сотрудников 70 583 евро.

С 2010 по 2018 годы удостоверения о владении эстонским языком на уровне С1 получили четыре спасателя, на уровне В2 — также четверо спасателей, на уровне В1 — 23 сотрудника и А2 — 9 спасателей.