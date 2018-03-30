Юрген Лиги: высказывания вундеркинда из EKRE совпадают с интересами Кремля
30 марта 2018 г., 12:37
По словам председателя парламентской фракции реформистов Юргена Лиги, высказывания депутата от EKRE Яака Мадисона на тему "дела Скрипалей" служат интересам Кремля, сообщает Rus.err.ee.
"Если с семьей Хельме у нас нормальные отношения, то с отпределенными личностями разногласия достаточно острые. Например, вундеркинд EKRE (Яак Мадисон, прим. ред.) заявил, что в отношении Скрипалей нужно дождаться результатов расследования. Подобные высказывания слишком совпадают с тем, что говорят прокремлевские партии", - заявил Юрген Лиги в передаче на Vikerraadio "Reporteritund".
"Мальчик учится ... Но у нас нет никаких отношений ни с прокремлевскими формированиями, ни с русской общиной вообще. Мы не испытываем никакой симпатии к России", - ответил Хельме.