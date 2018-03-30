Юрген Лиги: высказывания вундеркинда из EKRE совпадают с интересами Кремля

"Если с семьей Хельме у нас нормальные отношения, то с отпределенными личностями разногласия достаточно острые. Например, вундеркинд EKRE (Яак Мадисон, прим. ред.) заявил, что в отношении Скрипалей нужно дождаться результатов расследования. Подобные высказывания слишком совпадают с тем, что говорят прокремлевские партии", - заявил Юрген Лиги в передаче на Vikerraadio "Reporteritund".