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Выжившему в кемеровском пожаре ребенку сообщили о смерти всей семьи

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ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Мальчику, чьи родители и сестра погибли в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», при содействии психологов рассказали о его утрате. Об этом РИА Новости сообщила главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, работающая на месте произошедшего.

По ее словам, 11-летний мальчик «отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок, — плакал». Он также начал разговаривать и спросил у взрослых, где он теперь будет жить, передает Lenta.ru.

Психиатр добавила, что врачи и родственники ребенка опасались увидеть тяжелую реакцию на эту новость и не знали, как подобрать слова. Это стало возможно только после длительной работы психологов.

Перед смертью отец вытолкнул мальчика в окно горящего торгового центра, эвакуационные выходы которого были заблокированы. Ребенок получил серьезные травмы. В детской областной больнице у него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения, рваную рану щечной области. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключали к аппарату ИВЛ, но врачи стабилизировали состояние мальчика за сутки.

Как сообщил агентству уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын, опекуном мальчика станет его бабушка.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался 25 марта. Его тушили почти сутки. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. По предварительным данным, погибли 60 человек. Возбуждено дело по трем статьям, задержаны и арестованы несколько подозреваемых.

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