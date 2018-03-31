суббота, 31 марта 2018 г.
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СМИ: Трамп выбрал не самый жесткий ответ России

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Дональд Трамп.

ФОТО: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

У США в запасе остался «жесткий» ответ на причастность России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в английском Солсбери, сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что советники президента США Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа, из которых американский лидер выбрал «средний по жесткости», предполагающий высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле.

«Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант», − заявил один из неназванных собеседников издания.

По информации издания, «легкий» вариант предусматривал высылку около 30 сотрудников дипведомств и сохранение консульства в Сиэтле.

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