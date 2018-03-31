СМИ: Трамп выбрал не самый жесткий ответ России

Отмечается, что советники президента США Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа, из которых американский лидер выбрал «средний по жесткости», предполагающий высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле.

«Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант», − заявил один из неназванных собеседников издания.