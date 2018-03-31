Эдгар Сависаар осудил закрытие аптек
31 марта 2018 г., 17:27
Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар осудил в социальных сетях массовое закрытие аптек.
"И с врачебной помощью у нас не все в порядке,- написал Сависаар. -Я слыхал, что закрываются 69 аптек. Наше население пострадает, а потребность во врачебной помощи вырастет. Как нам с этим согласиться?"
"Слыхал еще, что в Валга и Пыльва закрывают родильные отделения. Ни одного новорожденного. Еще некоторые отделения в больницах закрываются. Невероятно",- написал Сависаар.