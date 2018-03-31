суббота, 31 марта 2018 г.
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Эдгар Сависаар осудил закрытие аптек

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ФОТО: Tairo Lutter

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар осудил в социальных сетях массовое закрытие аптек.

"И с врачебной помощью у нас не все в порядке,- написал Сависаар. -Я слыхал, что закрываются 69 аптек. Наше население пострадает, а потребность во врачебной помощи вырастет. Как нам с этим согласиться?"

"Слыхал еще, что в Валга и Пыльва закрывают родильные отделения. Ни одного новорожденного. Еще некоторые отделения в больницах закрываются. Невероятно",- написал Сависаар.

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