воскресенье, 1 апреля 2018 г.
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Бесстрашный англичанин запугал элитные бары Вашингтона

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Богатый мужчина

ФОТО: depositphotos.com/Mport.ua

В Вашингтоне в седьмой раз арестовали британца, который в течение месяца останавливался в самых дорогих отелях и ужинал в лучших ресторанах города, ни разу не оплатив счет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times.

21-летний Ник Купер был задержан после того, как заказал бокал односолодового ирландского виски 34-летней выдержки за 1,2 тысячи долларов в одном из элитных баров. Молодой человек попросил записать заказ на вымышленное имя, после чего скрылся, однако его удалось поймать. По информации полиции, этот напиток обычно хранят в сейфах.

Ранее, 13 марта, Купер таким же образом поужинал в отеле «Уиллард Интерконтиненталь» — одном из самых роскошных отелей в штатах. До этого в ресторане отеля «Ритц-Карлтон» британец заказал осьминога на гриле, каре из ягненка, бутылку вина каберне-совиньон стоимостью 156 долларов и «Моет Империал» за 100 долларов, после чего снова покинул ресторан без оплаты счета.

Кроме того, полиция несколько раз находила Купера в бессознательном состоянии под действием наркотиков в номерах люксовых отелей.

Фотографии бунтаря были переданы барменам лучших заведений Вашингтона, чтобы те отказывали ему в обслуживании. На данный момент британец находится под стражей. Адвокат настаивает на его невиновности.

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