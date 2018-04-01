Опубликована полная видеозапись начала пожара в Кемерове

На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны, после чего люди начали бежать в противоположном направлении. Некоторые, наоборот, бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей, отмечает РИА "Новости".

Кадры также свидетельствуют о том, что дым после начала пожара распространился по помещению в течение десятков секунд. За минуту дым заполняет все помещение, и изображение пропадает.

Также Востриков показал фрагмент видео давки. Его засняла камера в лестничном проходе. Востриков, потерявший в пожаре трех детей, жену и сестру, подчеркивает, что лестница слишком узкая - чуть более метра в ширину - и люди толпятся в пролетах, пытаясь выбраться.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.

1 апреля подал в отставку губернатор области Аман Тулеев, врио был назначен его заместитель Сергей Цивилев, который первым делом пообещал сделать все для того, чтобы всех виновных строго наказали. Цивилев - это тот чиновник, который во время траурного митинга обвинил Вострикова в желании "попиариться" на трагедии.