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Опубликована полная видеозапись начала пожара в Кемерове

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Пожар в торговом центре в Кемерове.

ФОТО: Danil Aikin/Danil Aikin/TASS

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, показал новое видео, снятое во время эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня". Он сообщил, что четырехминутная запись ранее не публиковалась, а в предыдущих версиях была обрезана, передает Newsru.com.

На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны, после чего люди начали бежать в противоположном направлении. Некоторые, наоборот, бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей, отмечает РИА "Новости".

Кадры также свидетельствуют о том, что дым после начала пожара распространился по помещению в течение десятков секунд. За минуту дым заполняет все помещение, и изображение пропадает.

Также Востриков показал фрагмент видео давки. Его засняла камера в лестничном проходе. Востриков, потерявший в пожаре трех детей, жену и сестру, подчеркивает, что лестница слишком узкая - чуть более метра в ширину - и люди толпятся в пролетах, пытаясь выбраться.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.

1 апреля подал в отставку губернатор области Аман Тулеев, врио был назначен его заместитель Сергей Цивилев, который первым делом пообещал сделать все для того, чтобы всех виновных строго наказали. Цивилев - это тот чиновник, который во время траурного митинга обвинил Вострикова в желании "попиариться" на трагедии.

Накануне Востриков во время живой трансляции показал еще одно видео с камер наблюдения. Оно показывает, что двери в кинозалы в момент начала пожарабыли открыты.

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