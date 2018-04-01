Эрдоган назвал израильского премьера оккупантом и террористом

"Слышишь, Нетаньяху! Ты оккупант. И ты ведешь себя как оккупант на этих землях. Одновременно ты являешься террористом", - заявил президент, выступая по телевидению в городе Адана на юге Турции.

С призывами провести независимое и открытое расследование произошедшего в пятницу в секторе Газа выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, он также содержится в проекте заявлении СБ ООН, подготовленном Кувейтом.

Вместе с тем израильский министр обороны Авигдор Либерман заявил в воскресенье в эфире общественного радио, что Израиль не допустит работы комиссий по расследованию. "У нас не будет ничего подобного, мы не будем сотрудничать с какими-то комиссиями по расследованию", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что солдаты вооруженных сил Израиля применили боевое оружие и слезоточивый газ только против тех палестинцев, которые пытались пересекать пограничные укрепления в секторе Газа.