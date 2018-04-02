Кого бы выбрала молодежь?

Радостно осознавать, что результаты исследования опровергли сразу несколько весьма распространённых перед выборами мифов. К примеру, миф о преобладающем влиянии политических предпочтений старшего поколения на выбор молодых людей или миф о массовом противопоставлении молодёжи людям постарше путём протестного голосования. Также из ответов респондентов не вырисовывается оказания явной и сильной поддержки конкретной партии – для молодых избирателей важнее кандидат как личность (его взгляды и опыт).

Если каждый четвёртый молодой человек предпочёл отказаться от избирательного права из-за отсутствия интереса к политике, то каждый десятый сделал это, разочаровавшись либо в конкретном политике, либо в политике вообще. Преимуществом демократии и свободных выборов является наличие возможности отказаться от участия в выборах и передоверить принятие решения другим. Однако разочарование в политиках – это нечто, что руководители или члены местных самоуправлений могли бы с лёгкостью свести к минимуму. Решением проблемы должно стать не столько привлечение к участию в выборах известных публичных персон, сколько ведение более заметной деятельности и обращение внимания на проблемы молодёжи при написании избирательных платформ. На местных выборах прошлого года это делалось в минимальной степени.

Процент потенциального участия в выборах – 59 – показатель, несомненно, внушительный. Аналогичная избирательная активность среди молодёжи 16-17-летнего возраста наблюдалась, к примеру, на местных выборах в Норвегии. Тогда почти треть самоуправлений смогла оценить избирательную активность молодых людей. Гораздо более передовой является Австрия, в которой молодые люди начиная с 16 лет могут принимать участие во всех выборах. Там в зависимости от выборов их избирательная активность варьируется от 70 до 80 процентов.

По всей видимости, интерес к выборам среди голосующих впервые будет сохраняться на таком же уровне и в последующие разы, однако, как явствует из исследования, гораздо сложнее приучить к регулярному участию в выборах именно 18-24-летних молодых людей. Важнее цифр – возможность молодёжи участвовать в принятии касающихся их решении именно на местном уровне. Однако как в периоде между выборами между собой соотносятся молодые люди и те, кто принимают решения?

Проактивность при общении с молодёжью – это нечто, ради чего не стоит дожидаться следующих выборов. Для 88% участников исследования важно то, каким образом кандидаты используют доверие со стороны своих избирателей, а также то, насколько они выполняют свои предвыборные обещания. Общение с молодыми избирателями не должно выражаться в одном лишь перехватывании инициативы во время школьных мероприятий или мощном вторжении в школьную среду. Для начала, например, можно было бы организовать дискуссионные вечера, прислушиваться к предложениям со стороны молодых людей и учитывать их при планировании жизни на местах.