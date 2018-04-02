понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Кого бы выбрала молодежь?

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ФОТО: Dmitri Kotjuh, Tiit Reinberg ja Merit Männi

Недавно Союз молодёжных объединений Эстонии обнародовал результаты исследования избирательной активности молодых людей, проведённого Kantar Emor. Советник по вопросам молодёжной политики Карл Андреас Спренк пишет на страницах «Учительской газеты» о том, что в противовес низкому проценту молодёжи, отдавшей свои голоса в электронном виде, проголосовавшие впервые предпочли сделать свой выбор у избирательных урн.

Радостно осознавать, что результаты исследования опровергли сразу несколько весьма распространённых перед выборами мифов. К примеру, миф о преобладающем влиянии политических предпочтений старшего поколения на выбор молодых людей или миф о массовом противопоставлении молодёжи людям постарше путём протестного голосования. Также из ответов респондентов не вырисовывается оказания явной и сильной поддержки конкретной партии – для молодых избирателей важнее кандидат как личность (его взгляды и опыт).

Если каждый четвёртый молодой человек предпочёл отказаться от избирательного права из-за отсутствия интереса к политике, то каждый десятый сделал это, разочаровавшись либо в конкретном политике, либо в политике вообще. Преимуществом демократии и свободных выборов является наличие возможности отказаться от участия в выборах и передоверить принятие решения другим. Однако разочарование в политиках – это нечто, что руководители или члены местных самоуправлений могли бы с лёгкостью свести к минимуму. Решением проблемы должно стать не столько привлечение к участию в выборах известных публичных персон, сколько ведение более заметной деятельности и обращение внимания на проблемы молодёжи при написании избирательных платформ. На местных выборах прошлого года это делалось в минимальной степени.

Процент потенциального участия в выборах – 59 – показатель, несомненно, внушительный. Аналогичная избирательная активность среди молодёжи 16-17-летнего возраста наблюдалась, к примеру, на местных выборах в Норвегии. Тогда почти треть самоуправлений смогла оценить избирательную активность молодых людей. Гораздо более передовой является Австрия, в которой молодые люди начиная с 16 лет могут принимать участие во всех выборах. Там в зависимости от выборов их избирательная активность варьируется от 70 до 80 процентов.

По всей видимости, интерес к выборам среди голосующих впервые будет сохраняться на таком же уровне и в последующие разы, однако, как явствует из исследования, гораздо сложнее приучить к регулярному участию в выборах именно 18-24-летних молодых людей. Важнее цифр – возможность молодёжи участвовать в принятии касающихся их решении именно на местном уровне. Однако как в периоде между выборами между собой соотносятся молодые люди и те, кто принимают решения?

Проактивность при общении с молодёжью – это нечто, ради чего не стоит дожидаться следующих выборов. Для 88% участников исследования важно то, каким образом кандидаты используют доверие со стороны своих избирателей, а также то, насколько они выполняют свои предвыборные обещания. Общение с молодыми избирателями не должно выражаться в одном лишь перехватывании инициативы во время школьных мероприятий или мощном вторжении в школьную среду. Для начала, например, можно было бы организовать дискуссионные вечера, прислушиваться к предложениям со стороны молодых людей и учитывать их при планировании жизни на местах.

При местных самоуправлениях действуют также молодёжные собрания, являющиеся ценным связующим звеном между местными властями и юными людьми. Привлеките их тоже к участию в своей деятельности!

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