понедельник, 2 апреля 2018 г.
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  • Мужчину, который был задержан рядом с трупом молодой женщины, выпустили на свободу

Мужчину, который был задержан рядом с трупом молодой женщины, выпустили на свободу

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ФОТО: Saarte Hääl

На Сааремаа в субботу вечером при пока невыясненных обстоятельствах погибла молодая женщина. Задержанный в стоявшем на месте происшествия автомобиле мужчина был в состоянии криминального алкогольного опьянения.

У водителя было установлено опьянение в свыше 1,5 промилле, то есть речь идет об опьянении, на основании которого суд может наказать водителя в уголовном порядке.

Точную степень опьянения водителя прокуратура не разглашает, сказала Postimees советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Прокуратура не ходатайствовала в суде об аресте подозреваемого, и в понедельник после производственных мероприятий он был выпущен на свободу из арестного дома.

Что произошло в субботу вечером на Курессааре вблизи деревни Рео и почему лежащая у дороги женщина получила смертельные травмы, до сих пор неизвестно. «Это выяснится в ходе расследования», - сказала Рейнхольд.

Полиция начала уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении требований движения, повлекшем причинение смерти человека. В случае признания вины может грозить тюремное заключение до пяти лет.

Напомним, что в субботу вечером на Сааремаа возле шоссейной дороги была найдена в бессознательном состоянии женщина, которая позже скончалась в больнице.

В 20.47 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Рео на 132-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в сторону Курессааре на середине дороги стоит автомобиль и в нем находится только водитель с признаками алкогольного опьянения.

Звонивший забрал ключи от автомобиля и стал ждать полицию.

Полиция установила на месте, что 46-летний мужчина, который управлял автомобилем Ford Mondeo, находится в состоянии алкогольного опьянения. В почти 360 метрах от машины в сторону Куйвасту в кювете была найдена лежащая 28-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в Курессаарескую больницу, где она скончалась от полученных травм.

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