Мужчину, который был задержан рядом с трупом молодой женщины, выпустили на свободу

У водителя было установлено опьянение в свыше 1,5 промилле, то есть речь идет об опьянении, на основании которого суд может наказать водителя в уголовном порядке.

Точную степень опьянения водителя прокуратура не разглашает, сказала Postimees советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Прокуратура не ходатайствовала в суде об аресте подозреваемого, и в понедельник после производственных мероприятий он был выпущен на свободу из арестного дома.

Что произошло в субботу вечером на Курессааре вблизи деревни Рео и почему лежащая у дороги женщина получила смертельные травмы, до сих пор неизвестно. «Это выяснится в ходе расследования», - сказала Рейнхольд.

Полиция начала уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении требований движения, повлекшем причинение смерти человека. В случае признания вины может грозить тюремное заключение до пяти лет.

Напомним, что в субботу вечером на Сааремаа возле шоссейной дороги была найдена в бессознательном состоянии женщина, которая позже скончалась в больнице.

В 20.47 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Рео на 132-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре в сторону Курессааре на середине дороги стоит автомобиль и в нем находится только водитель с признаками алкогольного опьянения.

Звонивший забрал ключи от автомобиля и стал ждать полицию.