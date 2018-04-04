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Инфляция в еврозоне выросла до 1,4 процента

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ФОТО: Scanpix

Годовая инфляция еврозоны ускорилась в марте до 1,4 процента по сравнению с 1,1 процента в феврале, сообщается в предварительной оценке Eurostat.

Более всего подорожали продукты питания, алкоголь и табак (на 2,2 процента), энергия (на 2 процента), услуги (на 1,5 процента) и промышленные товары за исключением энергии (на 0,2 процента). В феврале продукты питания, алкоголь и табак подорожали на один процент, энергия на 2,1 процента, услуги на 1,3 процента, а промышленные товары кроме энергии на 0,6 процента.

За исключением цен на энергию в марте инфляция составила 1,3 процента по сравнению с февральской инфляцией в один процент. Инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака удержалась на отметке один процент.

Одна из целей ЕЦБ — удерживать ставку инфляции ниже уровня 2 процентов, но вблизи этой отметки. На этот год центробанк прогнозирует в еврозоне инфляцию в 1,4 процента.

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