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Полиция призывает водителей отказаться от мобильного телефона на один день

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Водитель. Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix

Четверг, 5 апреля, объявили днем без мобильного телефона. Сделано это с целью привлечь внимание к опасности использования телефона за рулем автомобиля. Подобная акция проходит уже третий раз, сообщает Rus.err.ee.

Департамент шоссейных дорог и Департамент полиции и погранохраны призывают участников дорожного движения отказаться от использования мобильного телефона за рулем хотя бы в течение этого дня, а в конце дня оценить, какие важные разговоры остались без ответа.

Согласно Закону о дорожном движении водителям запрещено заниматься деятельностью, которая препятствует или угрожает нормальному восприятию дорожной обстановки.

Согласно проведенному летом 2017 года исследованию, ежедневно происходит примерно пять ДТП из-за того, что водитель отвлекся на разговор по мобильному телефону, 72% водителей признались, что за последние 12 месяцев они использовали мобильный телефон за рулем автомобиля.

При этом научно доказано, что человек не может безупречно заниматься двумя делами одновременно.

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