Полиция призывает водителей отказаться от мобильного телефона на один день

Департамент шоссейных дорог и Департамент полиции и погранохраны призывают участников дорожного движения отказаться от использования мобильного телефона за рулем хотя бы в течение этого дня, а в конце дня оценить, какие важные разговоры остались без ответа.

Согласно Закону о дорожном движении водителям запрещено заниматься деятельностью, которая препятствует или угрожает нормальному восприятию дорожной обстановки.

Согласно проведенному летом 2017 года исследованию, ежедневно происходит примерно пять ДТП из-за того, что водитель отвлекся на разговор по мобильному телефону, 72% водителей признались, что за последние 12 месяцев они использовали мобильный телефон за рулем автомобиля.