пятница, 6 апреля 2018 г.
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Гданьск за 108 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Гданьск за 108 евро!

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Гданьск.

ФОТО: Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee и lentodiilit.fi. 

Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 188 евро

Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная со 113 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гданьск начиная со 108 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 374 евро

Туда-обратно из Риги в Нью-Йорк начиная с 289 евро

Туда-обратно из Риги в Бургас начиная с 34 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 119 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 417 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 164 евро

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