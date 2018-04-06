Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Гданьск за 108 евро!
6 апреля 2018 г., 11:20
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна во Флоренцию начиная со 188 евро
Туда-обратно из Таллинна в Копенгаген начиная со 113 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гданьск начиная со 108 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сан-Франциско начиная с 374 евро
Туда-обратно из Риги в Нью-Йорк начиная с 289 евро
Туда-обратно из Риги в Бургас начиная с 34 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 119 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Филиппины начиная с 417 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 164 евро