пятница, 6 апреля 2018 г.
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Рыбаки вопреки запрету продолжают выходить на лед

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Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

На предстоящих выходных спасатели будут проводить рейды по любимым местам приверженцев подледного лова, чтобы предостеречь рыбаков от выхода на весенний лед.

Запрет выходить на лед внутренних водоемов установлен со среды, однако в течение последовавших двух дней задержаны десятки рыбаков, не отреагировавших на запрет и подвергавших свою жизнь опасности. В Пярну спасатели трижды удаляли со льда одного и того же рыбака.

Спасатели проведут патрульные рейды по популярным местам подледного лова, чтобы проконтролировать выполнение запрета и предупредить людей. Игнорирующих запрет ожидает принудительное удаление со льда, административный протокол и денежный штраф.

"Если после устного распоряжения спасателя человек не уйдет со льда, у спасателей есть право вызвать на место полицейский или пограничный патруль и направить полиции ходатайство о возбуждении дела о проступке", - сообщил в пресс-релизе эксперт отдела профилактической работы спасательного департамента Микко Виркала, еще раз предупредив, что лед тает очень быстро — утром кажется, что лед крепкий, а несколько часов спустя, когда наступает время возвращаться на берег, лед уже не выдерживает.

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