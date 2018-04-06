Рыбаки вопреки запрету продолжают выходить на лед

Запрет выходить на лед внутренних водоемов установлен со среды, однако в течение последовавших двух дней задержаны десятки рыбаков, не отреагировавших на запрет и подвергавших свою жизнь опасности. В Пярну спасатели трижды удаляли со льда одного и того же рыбака.

"Если после устного распоряжения спасателя человек не уйдет со льда, у спасателей есть право вызвать на место полицейский или пограничный патруль и направить полиции ходатайство о возбуждении дела о проступке", - сообщил в пресс-релизе эксперт отдела профилактической работы спасательного департамента Микко Виркала, еще раз предупредив, что лед тает очень быстро — утром кажется, что лед крепкий, а несколько часов спустя, когда наступает время возвращаться на берег, лед уже не выдерживает.