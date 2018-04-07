Минимум 14 погибших: в Канаде разбился автобус с молодежной хоккейной командой

Авария произошла накануне вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус столкнулся с фурой в 30 километрах от города Тисдейл.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы. Три человека находятся в критическом состоянии, передает РИА "Новости".

Премьер-министр Канады Джастин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. "Я не могу представить, что переживают родители, и мое сердце вместе со всеми, кто пострадал от этой страшной трагедии", - написал он в Twitter.