Минимум 14 погибших: в Канаде разбился автобус с молодежной хоккейной командой

Автобус с игроками молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде, погибли не менее 14 человек, передает CBC. В автобусе на игру ехала команда Humboldt Broncos. Официально личности погибших пока не называются, власти сначала должны уведомить родственников, передает Newsru.com.
Авария произошла накануне вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус столкнулся с фурой в 30 километрах от города Тисдейл.
По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы. Три человека находятся в критическом состоянии, передает РИА "Новости".
Премьер-министр Канады Джастин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. "Я не могу представить, что переживают родители, и мое сердце вместе со всеми, кто пострадал от этой страшной трагедии", - написал он в Twitter.
Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents... je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 апреля 2018 г.