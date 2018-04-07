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  • Минимум 14 погибших: в Канаде разбился автобус с молодежной хоккейной командой

Минимум 14 погибших: в Канаде разбился автобус с молодежной хоккейной командой

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Автобус с игроками молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде, погибли не менее 14 человек, передает CBC. В автобусе на игру ехала команда Humboldt Broncos. Официально личности погибших пока не называются, власти сначала должны уведомить родственников, передает Newsru.com.

Авария произошла накануне вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус столкнулся с фурой в 30 километрах от города Тисдейл.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы. Три человека находятся в критическом состоянии, передает РИА "Новости".

Премьер-министр Канады Джастин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. "Я не могу представить, что переживают родители, и мое сердце вместе со всеми, кто пострадал от этой страшной трагедии", - написал он в Twitter.

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