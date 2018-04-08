Сергей Скрипаль (слева). ФОТО: REUTERS TV/REUTERS/Scanpix

Британские газеты со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщают новые подробности отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Наиболее подробно о ходе расследования пишет Mail on Sunday, ссылаясь на последний закрытый брифинг британских служб безопасности. В частности, газета впервые сообщает, что:

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было применено в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который был нанесен на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.

«Российские агенты» наблюдали за передвижениями Сергея Скрипаля в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке притронется почтальон или кто-либо еще. Если бы это произошло, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, что увеличило бы риск обнаружения.

Совершенно случайно в больнице, куда были доставлены Скрипали после отравления, в тот момент находились врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия. Они использовали в качестве антидота атропин и другие лекарства, одобренные лабораторией Портон-Даун.

Газета также сообщает, что следствие располагает новыми подробностями перемещения Скрипалей в день отравления.

Раньше предполагалось, что они ушли из дома в 9.15 утра и больше туда не возвращались, - а отравляющее вещество, соответственно, было нанесено предыдущей ночью.

Однако теперь стало известно, что Сергей и Юлия ненадолго вернулись домой около 11.30, а из этого следует, что дверную ручку обмазали отравляющим гелем «посреди бела дня», уже после того как Скрипали вышли из дома утром.

Сергей Скрипаль был отравлен в момент открывания двери. Судя по всему, Юлия прикоснулась к ручке уже после него.

К тому времени большая часть отравляющего геля уже оказалась на руках ее отца, и степень поражения Юлии оказалась меньше.

Газета цитирует неназванный источник в службах безопасности, который утверждает, что «Кремль хотел, чтобы его агенты покинули Великобританию до того, как можно было установить, что в Солсбери был применен „Новичок“».

«Поэтому они понизили его токсичность и использовали это вещество в форме геля, а не газа, так как, если бы Скрипали вдохнули такой газ, они бы скончались очень быстро», - продолжает цитату газета.

Хотя российские отравители и разбавили «Новичок», они, тем не менее, рассчитывали на то, что Скрипали скончаются, утверждает источник издания, и их выздоровление стало большим разочарованием для Москвы.

«То, что они выжили, - конфуз для президента Путина, который привык считать, что его службы безопасности могут убить кого угодно и где угодно, и при этом не быть пойманными. Обычно так и происходит», - добавил источник.

Сразу несколько изданий сообщают, что дом Скрипаля стоимостью 400 тысяч фунтов (более 560 тысяч долларов), скорее всего, будет полностью снесен, так как это легче сделать, чем проверять каждый сантиметр дома на присутствие «Новичка».

Итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили за несколько часов до того, как им стало плохо, видимо, также будут снесены.

На этой неделе власти возведут трехметровые заборы вокруг мест, где Скрипали побывали в день нападения и где продолжается расследование. Заборы простоят по меньшей мере до осени.

Убежище в Великобритании

Та же Mail on Sunday сообщает, что Юлия Скрипаль, скорее всего, получит убежище в Великобритании.

По словам газеты, ее судьба обсуждалась в высших эшелонах правительства на прошлой неделе, так как ожидается, что скоро ее выпишут из больницы. Власти опасаются за ее безопасность, если она вернется в Россию.

По всей видимости, Скрипали получат новые имена и их переселят в секретное место, сообщает газета, подчеркивая, что Юлия не ответила на просьбу России разрешить представителям российского консульства навестить ее в больнице.

Если Юлия Скрипаль останется в Великобритании, то ей придется расстаться со своим «таинственным женихом», 30-летним Степаном Викеевым, который, как пишет газета, скрывается и не выходил на связь с ней и ее родственниками с момента нападения в Солсбери. Ей также придется расстаться со своей любимой собакой.

У Юлии Скрипаль есть квартира в Москве, а также автомобиль Ford «Калуга».

ЦРУ на помощь

Sunday Times, в свою очередь пишет, что Сергею и Юлии Скрипаль будет предложено поменять имена и переехать жить в США.

Как пишет газета, британская разведслужба МИ-6 хочет предотвратить повторную попытку убийства Скрипалей и уже ведет переговоры с ЦРУ по вопросу об их возможном переселении в Америку.

Издание также подчеркивает, что Юлия Скрипаль отказалась встречаться с российскими дипломатами, из чего британские власти сделали вывод, что она хотела бы остаться на Западе.

Газета цитирует неназванные источники в британских силах безопасности, согласно которым Скрипалям будет предложено переехать в одну из так называемых «стран пяти глаз», которые обмениваются друг с другом разведданными: помимо Британии, в этот блок входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

«Самым очевидным местом для их переселения была бы Америка, потому что там меньше шансов, что они будут убиты, и там легче обеспечить им безопасность под новыми именами», - цитирует газета неназванный источник в службах безопасности, который в курсе переговоров по этому вопросу с ЦРУ.

Тем временем, пишет газета, на британское правительство и спецслужбы оказывается давление, чтобы они обнародовали больше доказательств того, что именно Россия стоит за нападением на Скрипалей.

Специалист по химическому оружию Хамиш де Бреттон-Гордон, который частично знаком с ходом расследования, призвал правительство обнародовать больше информации. Сам он говорит, что он на 100% уверен, что нападение было организовано Россией.

Газета отмечает, что, хотя Сергей Скрипаль вернулся в сознание, состояние его здоровья хуже, чем у дочери, но власти надеются, что они оба вскоре смогут оказывать помощь следствию.