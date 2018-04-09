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  • СМИ: Северная Корея подтвердила готовность обсуждать с Вашингтоном вопрос денуклеаризации

СМИ: Северная Корея подтвердила готовность обсуждать с Вашингтоном вопрос денуклеаризации

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ФОТО: Reuters/Scanpix

Северная Корея подтвердила, что в ходе предполагаемой встречи с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации, пишет в понедельник газета New York Times.

"Это сообщение было передано американской стороне в ходе ведущихся секретных переговоров северокорейских официальных представителей с американскими чиновниками в рамках подготовки к двухстороннему саммиту, намеченному на следующий месяц", - утверждает издание.

В минувшее воскресенье источники газеты подтвердили, что администрация США работает над "фундаментом" переговоров, но не сообщили деталей, в том числе и того, где предполагается встреча лидеров.

Вместе с тем, отмечает New York Times, "пока нет никаких гарантий того, что переговоры состоятся, или же того, что мистер Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) готов обсуждать денуклеаризацию в том виде, в котором ее представляют США". Пока неясно также, "на какие уступки могут пойти США в обмен на гарантии безопасности со стороны Пхеньяна".

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